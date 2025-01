Rikant Pittie appointed CEO and Co-Founder of EaseMyTrip

EaseMyTrip.com nomeou Rikant Pittie como seu novo diretor executivo (CEO) e cofundador. Nesta função, Rikant liderará as iniciativas estratégicas da empresa, concentrando-se na inovação e na melhoria das experiências dos clientes para fortalecer a posição da EaseMyTrip na indústria de tecnologia de viagens.

Rikant foi cofundador da EaseMyTrip em 2008 e desempenhou um papel fundamental no crescimento da empresa ao longo dos anos. Com mais de 16 anos de experiência no setor de viagens e turismo, possui um profundo conhecimento das tendências do mercado e das necessidades dos clientes. Sua liderança tem sido fundamental para o sucesso da empresa, e o crescimento da EaseMyTrip reflete seu compromisso com uma abordagem centrada no cliente.

Ao comentar a sua nomeação, Rikant Pittie afirmou: “A indústria das viagens está num momento de transformação, onde a tecnologia e a personalização estão a redefinir a forma como as pessoas exploram o mundo.

Na EaseMyTrip, nossa missão vai além de simplesmente oferecer uma experiência de viagem aprimorada. Trata-se de estabelecer novos padrões de referência. Dedicamo-nos a ser pioneiros em soluções inovadoras que capacitam viajantes em todo o mundo. “Estou honrado e entusiasmado por assumir esta função e espero continuar a jornada da empresa.”

Rikant foi reconhecido por suas contribuições notáveis ​​para o mundo dos negócios, tendo recebido elogios como o prestigiado Fortune India 40 Under 40 e Entrepreneur India’s Entrepreneurship Entrepreneurship of the Year na categoria de negócios de viagens e serviços.

Ele também foi nomeado entre os 200 melhores empreendedores do milênio de 2024 do IDFC FIRST Private & Hurun India e recebeu o ET Inspiring Leaders Award North 2024 por sua liderança exemplar. Além disso, Rikant foi nomeado vice-presidente do Conselho Estadual do CII Delhi para 2024-2025.