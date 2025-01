Royal Gulf Tourism partners with Linkin Reps to expand in North and East India

Royal Gulf Tourism anuncia uma parceria estratégica com Linkin Reps para expandir sua presença no Norte e Leste da Índia. Esta colaboração visa levar serviços de viagens de classe mundial a um público indiano mais amplo, combinando o legado de excelência da Royal Gulf com a experiência da Linkin Reps em vendas, marketing e representação.

A Royal Gulf Tourism, líder na indústria de turismo receptivo dos Emirados Árabes Unidos, anunciou sua parceria estratégica com a Linkin Reps, uma empresa líder em representação de turismo e hospitalidade na Índia. Esta parceria marca um passo significativo nos esforços de expansão da Royal Gulf Tourism no norte e no leste da Índia, permitindo-lhe oferecer serviços de viagens de classe mundial a um público indiano mais vasto.

Fundada em 1996, a Royal Gulf Tourism tem sido pioneira no setor de gestão de destinos dos Emirados Árabes Unidos. Com mais de 25 anos de experiência, a empresa já atendeu mais de 1,5 milhão de turistas, totalizando mais de 5 milhões de dias de turismo. Royal Gulf é afiliado a mais de 500 hotéis e oferece uma variedade de serviços, incluindo reservas de hotéis, passeios, traslados, guias profissionais e processamento de vistos. Inicialmente focada no turismo receptivo da República Checa e da Eslováquia, a Royal Gulf expandiu-se desde então para vários mercados globais, incluindo a Europa Central e Oriental, a Índia, as Filipinas, a Malásia, a África do Sul, a Grécia e os Estados Unidos. Através da sua parceria com a Linkin Reps, liderada por Komal Seth, a colaboração centrar-se-á no aumento da visibilidade da Royal Gulf e no estabelecimento de relações mais fortes com parceiros comerciais de viagens no Norte e no Leste da Índia. A parceria visa oferecer serviços de destino excepcionais adaptados aos viajantes indianos, especialmente nos segmentos de lazer e MICE.

Um porta-voz da Royal Gulf Tourism compartilhou: “Estamos entusiasmados com a parceria com o Linkin Reps. Esta colaboração reflete nosso compromisso em oferecer experiências de viagem excepcionais e construir relacionamentos significativos com nossos parceiros”.

Komal Seth, do Linkin Reps, acrescentou: “Estamos honrados em representar a Royal Gulf Tourism e estamos confiantes de que esta parceria criará novas possibilidades emocionantes para os viajantes indianos”.