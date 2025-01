A Royal Jordanian Airlines introduziu duas novas rotas diretas ligando a capital da Jordânia, Amã, a Mumbai e Nova Deli, expandindo ainda mais a sua rede global e melhorando a conectividade para os viajantes indianos. O serviço de Mumbai será lançado em 17 de abril de 2025, enquanto os voos para Nova Deli começarão em 17 de setembro de 2025. Ambas as rotas operarão quatro vezes por semana, sublinhando o compromisso da Royal Jordanian em fortalecer os laços entre a Índia e a Jordânia.

O lançamento está alinhado com a estratégia de expansão mais ampla da companhia aérea, que procura posicionar a Jordânia como um destino turístico de primeira linha para os viajantes indianos. Ao conectar a Índia a mais de 45 destinos globais através de Amã, a companhia aérea pretende mostrar a mistura única de maravilhas antigas da Jordânia, como Petra e o Mar Morto, e a sua vibrante cultura moderna.

Como parte desta iniciativa, as rotas serão atendidas por aeronaves Airbus A320neo, com configurações de duas classes, entretenimento a bordo e serviços WiFi para melhorar a experiência dos passageiros.

Karim Makhlouf, Diretor Comercial da Royal Jordanian Airlines, compartilhou seus pensamentos sobre a ocasião e enfatizou a importância estratégica das novas rotas: “O lançamento de nossas rotas para Mumbai e Nova Delhi é um marco importante. Nosso objetivo é posicionar a Jordânia como um “Um destino turístico boutique para o mercado indiano, ao mesmo tempo que fortalece o comércio bilateral e os laços económicos entre as duas nações.”

A STIC foi escolhida como GSA (Agente Geral de Vendas) na Índia para a companhia aérea da Jordânia. Da Índia, os passageiros podem voar em qualquer companhia aérea para Dubai, Abu Dhabi e Doha e fazer conexão com o RJ para os próximos destinos.

O Aeroporto Internacional de Mumbai Limited (MIAL) também expressou esse entusiasmo, com um porta-voz oficial declarando: “Estamos muito satisfeitos em receber a Royal Jordanian Airlines no Aeroporto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj. Esta rota melhora a conectividade global e oferece opções de viagem perfeitas, alinhando-se com a nossa visão de elevando a experiência de viagem dos passageiros. As novas rotas também coincidem com o plano de expansão da frota da Royal Jordanian, que inclui a adição de 19 novas aeronaves A320neo e Boeing 787 até 2026. Oferecendo aos viajantes indianos acesso conveniente à Europa, América do Norte e Oriente Médio, a Royal Jordanian está preparada para estabelecer Amã como uma porta de entrada vital para viagens globais.