Royal Orchid Hotels reports 141% profit growth with INR 250.84 cr revenue

Royal Orchid Hotels, um grupo de hospitalidade rápido na Índia com mais de 110 hotéis em todo o país, anunciou fortes resultados consolidados durante os nove meses que terminam em 31 de dezembro de 2024. Crescimento dos lucros. No período de nove meses, a ROHL relatou renda consolidada de INR 250,84 milhões de rúpias e um EBITDA de INR 71,26 milhões de rúpias.

A empresa demonstrou um crescimento impressionante em todas as principais métricas, incluindo um aumento na renda de 21 % trimestralmente e um crescimento notável de 137 % em ganhos por ação (EPS) em comparação com o mesmo período do ano passado. A expansão contínua da ROHL contribuiu para esses resultados, pois ele adicionou 11 hotéis e 737 chaves ao seu portfólio, carregando o número total de propriedades para mais de 110 e chaves para mais de 6.600.

Chander K Baljee, presidente e diretor administrativo da ROHL, declarou: “Temos o prazer de informar o crescimento do portfólio nacional em nossos resultados com renda consolidada para o trimestre em INR 250,84 cr e um EBITDA de INR 71.26 Cr. Nossa empresa mostrou resultados sólidos em cada métrica, com um crescimento de renda de QoQ de 21 % e um crescimento de 137 % no EPS durante o mesmo período do ano passado.

Olhando para o futuro, a ROHL está focada em uma maior expansão com um pipeline confirmado de ativos de desenvolvimento e conversão. A empresa também está implementando novas marcas e formatos, como o complexo emergente exclusivo de Prayagraj, projetado para servir os convidados que visitam o Mahakumbh em 2025. Regenta, a crescente marca de hotéis da empresa, continua sendo um promotor de crescimento importante, Com mais de 90 hotéis que operam em várias categorias. A Regenta Rewards, a plataforma de fidelidade do grupo, conectará as mais de 110 propriedades, incluindo os novos hotéis planejados para o ano.