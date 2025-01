RuPaul’s Drag Race UK winner The Vivienne dies aged 32

James Lee Williams, conhecido como drag performer The Vivienne, morreu aos 32 anos, anunciou seu representante de relações públicas no domingo.

Simon Jones postou no Instagram: “É com imensa tristeza que informamos que nosso querido James Lee Williams, The Vivienne, faleceu neste fim de semana.

“James era uma pessoa incrivelmente amada, de bom coração e incrível. Sua família está com o coração partido pela perda de seu filho, irmão e tio. Eles estão muito orgulhosos das coisas maravilhosas que James realizou em sua vida e carreira.

“Não daremos mais detalhes. “Por favor, peça que a família de James tenha o tempo e a privacidade de que precisam agora para processar e sofrer.”

James Lee Williams, também conhecido como The Vivienne, fotografado para o The Guardian em outubro de 2024. Fotografia: Andrew Magurran/The Guardian

Williams, cujo nome drag surgiu de seu amor pela estilista Vivienne Westwood, ganhou fama depois de se tornar embaixadora drag do Reino Unido da série americana RuPaul’s Drag Race em 2015.

Eles ganharam a primeira série do programa no Reino Unido em 2019, depois de dublarem na final I’m Your Man, uma música de Wham!

Williams posteriormente apareceu na sétima temporada de RuPaul’s Drag Race All Stars e foi finalista da série britânica Dancing on Ice em 2023, terminando em terceiro lugar.

A drag performer recentemente interpretou Childcatcher em Chitty Chitty Bang Bang durante sua turnê e já apareceu como a Bruxa Má do Oeste no renascimento do musical Mágico de Oz.

Seus créditos no cinema incluíam Absolutely Fabulous: The Movie e seus créditos na televisão incluíam Emmerdale.

Homenagens foram prestadas a Williams nas redes sociais no domingo.

A juíza da RuPaul’s Drag Race, Michelle Visage, disse: “Comovente, não sei como dizer o que sinto.

“Minha querida @thevivienne_, voltamos à época em que comecei a vir aqui para o Reino Unido. Você sempre esteve lá, sempre rindo, sempre dando, sempre certo.

“Sua risada, sua inteligência, seu talento, seu arrasto. Amei tudo, mas amei acima de tudo a sua amizade. “Você foi um farol para muitos.”

A estrela de Coronation Street, Antony Cotton, disse que a notícia era “incrivelmente triste” e acrescentou: “Foi um verdadeiro prazer estar perto de James. Nós o amamos, x.”

A estrela de RuPaul’s Drag Race UK, Bimini Bon Boulash, escreveu no Instagram: “Sinto muito, estou em choque total”.

A atriz de Emmerdale, Lisa Riley, escreveu no Instagram: “Você é um ser humano incrível… descanse em paz. Nunca pare de brilhar sua linda luz sobre todos nós. Amor e força para toda a sua família. Sentiremos muito a sua falta.”

A apresentadora da ITV, Lorraine Kelly, escreveu no X: “Oh, isso é tão triste – uma pessoa tão adorável, engraçada, inteligente e generosa. Um prazer entrevistar. Meus pensamentos para todos que amaram The Vivienne.”

Williams, que nasceu no Norte do País de Gales, também estrelou o programa da BBC Three The Vivienne Takes on Hollywood em 2020, no qual fizeram seu primeiro videoclipe.

A cada semana, uma celebridade diferente se juntava a eles, com convidados como a estrela da Broadway Marissa Jaret Winokur e o comediante americano Bruce Vilanch.

A vencedora do RuPaul’s Drag Race UK vs The World, Tia Kofi, disse em uma postagem na mídia social: “Esta é uma perda incrível para a comunidade drag britânica e para o mundo.

“Viv representou o que há de melhor no palco e na tela do Reino Unido.

“Ela foi uma mentora, uma inspiração e uma amiga. Todos sentiremos profundamente este choque. Eu te amo, Vivi.”

Falando em 2019, The Vivienne disse: “Meu estilo é como o de uma esposa de Scouse que ganhou dinheiro, se mudou para Los Angeles e estragou tudo e depois teve que voltar para Liverpool.

“Gosto de ter um visual bem feroz, mas gosto de ser hilário no palco, então sou meio old school e new school juntos, o que acho que funciona.

“A comédia é definitivamente meu trunfo. Meu truque favorito no drag são minhas impressões vocais, então eu faço todos, desde Kim Woodburn, Cilla Black, Donald Trump – você escolhe, eu farei isso, pelo preço certo.”

Em janeiro passado, um homem que atacou Williams em um crime de ódio recebeu pena de prisão suspensa.

O tribunal de magistrados de Liverpool decidiu que o ataque de Alan Whitfield, um andaime desempregado, a Williams foi homofóbico.

O rosto de Williams ficou machucado e dolorido por uma semana, mas o tribunal foi informado de que ele era “felizmente” um ex-jogador de rugby de 1,80 metro que aguentava um soco.