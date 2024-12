Russia winds down gas supply to Europe via Ukraine as transit deal expires

A Europa receberá o último gás russo enviado através dos gasodutos da Ucrânia nas primeiras horas do novo ano, à medida que o continente se prepara para uma queda nas temperaturas que poderá acelerar o esgotamento das reservas de gás.

A empresa estatal russa de energia Gazprom deverá cortar as suas exportações para a Europa através dos gasodutos da Ucrânia no dia de Ano Novo, depois de um acordo de trânsito de gás alcançado entre os países há cinco anos chegar ao fim da noite para a manhã.

Na ausência de um acordo de última hora, a suspensão marcará uma reviravolta histórica após a invasão em grande escala do Kremlin ao seu vizinho no início de 2022. A Rússia já foi o maior fornecedor de gás do continente, mas perdeu quase todos os seus clientes da UE. desde o início da guerra, à medida que compradores em toda a Europa Central se voltavam para os Estados Unidos, a Noruega e o Qatar em busca de fornecimentos.

“Este é um momento de importância geopolítica”, disse Tom Marzec-Manser, analista independente do mercado de gás. “O fim do acordo de trânsito fecha uma importante artéria de gás que liga as reservas de gás da Rússia à Europa e pode significar que os países da Europa de Leste importarão mais gás dos mercados do noroeste da Europa.”

A interrupção dos fluxos de oleodutos entre a Rússia e a Ucrânia ocorre num momento em que Kiev enfrenta uma pressão crescente para negociar o fim das hostilidades, no meio de reveses militares na Frente Oriental, onde os soldados lutam em condições gélidas, e de receios crescentes de que Donald Trump retire o apoio dos EUA assim que ele é eleito. Ele assumiu o cargo de presidente em 20 de janeiro.

A Ucrânia poderá conseguir satisfazer a sua própria procura de gás após a interrupção em condições meteorológicas normais, dependendo da produção e armazenamento local de combustíveis fósseis, mas a Agência Internacional de Energia afirmou que um inverno mais frio do que a média poderia aumentar a quantidade de gás de que a Ucrânia necessita. importar da UE.

A onda de frio que deverá ocorrer no final desta semana já parece ser um dos testes mais difíceis para os mercados de gás europeus nos últimos anos, após um período em que as reservas foram consumidas ao ritmo mais rápido desde o início da crise energética.

As cidades europeias, incluindo Londres, Paris e Berlim, podem esperar que as temperaturas caiam abaixo de zero graus até ao final da semana, bem abaixo da norma para esta época do ano. Prevê-se que o tempo gelado aumente a procura de gás para aquecimento e acelere a retirada de fornecimentos de reserva da Europa.

As reservas de gás da UE caíram quase 20% desde Setembro, de acordo com dados oficiais da Gas Infrastructure Europe. Isto é consideravelmente superior ao dos dois últimos Invernos, quando o grupo industrial registou descidas de um dígito durante o mesmo período, em parte devido ao clima mais ameno e à procura mais fraca da indústria pesada.

A onda de frio iminente fez com que o preço de referência do gás na Europa subisse quase 5% desde o início da semana, para quase 49 euros (41 libras) por megawatt-hora, perto do máximo anual estabelecido no início de dezembro.

O mercado deverá permanecer sob pressão, com previsões de um Janeiro mais frio do que o habitual e níveis mais baixos de vento para gerar electricidade, o que poderá impulsionar a utilização de gás para aquecimento doméstico e centrais eléctricas.

“Os últimos dois invernos foram muito amenos”, disse Marzec-Manser. “Portanto, esta é a primeira vez desde a recente militarização do gás na Europa que enfrentamos o tipo de condições que poderão testar o mercado do gás.”

Uma combinação de clima frio, poucas horas de luz do dia e ventos fracos em novembro, conhecida em alemão como calma sombria – já pressionou a Europa para que utilize o seu abastecimento de gás no inverno mais do que o habitual nesta época do ano, à medida que as casas ligam o seu aquecimento e as redes elétricas procuram substituir a energia eólica pela eletricidade proveniente de geradores a gás.

A Rússia continuará a fornecer gás a países como a Hungria e a Sérvia através do gasoduto TurkStream, que passa sob o Mar Negro. Também exportará mais gás através de navios-tanque de gás natural liquefeito (GNL).

Kiev tem estado sob pressão de países como a Eslováquia, que continua a comprar gás russo, para reabrir as negociações para um novo acordo de fluxo de gás com o Kremlin. Mas o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, insistiu que não aceitará um acordo que beneficie financeiramente a Rússia.

Ao terminar o acordo, a Ucrânia deverá perder cerca de 800 milhões de dólares (640 milhões de libras) por ano em taxas de trânsito da Rússia, mas a Gazprom perderá cerca de 5 mil milhões de dólares em vendas de gás para a Europa. O colapso das vendas de gás russo levou a Gazprom a um prejuízo anual de 7 mil milhões de dólares em 2023, o primeiro em mais de 20 anos.

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, disse que poderia cortar o fornecimento de energia de reserva para a Ucrânia se Kiev permitir que o acordo expire. Em resposta, Zelenskyy acusou Fico de agir em nome do Kremlin ao abrir uma “segunda frente energética” com a Ucrânia.