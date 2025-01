Ele se levanta a Innsbruck – e costuma parecer uma cobra de longe – o salto de esqui de Bergisel é mais do que um monumento ao esporte – é um lugar onde a história e a adrenalina colidem. E o salto de esqui na Áustria não poderia estar em um momento mais central. Alguns dias antes de nossa visita ao salto de esqui de Bergisel, Daniel Tschofenig voltou ao famoso torneio de quatro colinas para completar um austríaco por 1-2-3 em casa em casa.

Começamos a explorar esse espaço virtual em uma manhã nítida, tendo omitido o café da manhã do hotel. Chegando Tram 1 em Bergisel, andamos pelo salto de esqui, onde o funicular nos atingiu na encosta, seguido de um elevador no céu Bergisel, uma vantagem brilhante que escalou a cidade.

As vistas desse visual elegante são incríveis em primeiro plano, o salto de omissão e um panorama da cidade além, em um pano de fundo de picos cobertos de neve nos olhos.

É um local cheio de patrimônio olímpico e estigmas das realizações da coragem humana desde que Innsbruck sediou os Jogos Olímpicos de Inverno em 1964 e 1976, bem como os Jogos Olímpicos de Inverno de 2012 em 2012.

Tínhamos perdido o café da manhã porque no Bergisel Sky eles oferecem o brunch de champanhe mais incrível. Fomos recebidos com um prato de carne e queijo e convidados a escolher itens de um lindo menu de brunch que incluía tudo, desde café da manhã e salsicha de carne da Baviera até ovo agrupado e salmão defumado.

No final do brunch, nos encontramos por Andreas, um esqui jumper experiente, cujo comportamento calmo e descontraído tinha a natureza ousada de sua arte. Isso nos levou ao topo do salto – uma altura impressionante (a cerca de 120 metros do portão de partida até o topo até o final da zona de pouso) que traz à vida exatamente o que esses atletas fazem.

Aqui Andreas explicou muitas das complicações do salto de esqui, pintando uma imagem vibrante dos requisitos do esporte. Começou com a origem de uma viagem de esqui de jumper, explicando como os atletas geralmente começam a treinar de seis ou sete anos. A evolução é cuidadosamente calibrada: os iniciantes começam em saltos menores, criando gradualmente suas habilidades e confiança antes de lidar com maiores alturas. Quando prontos para se mover para cima, os saltadores mais jovens iniciam suas rotas acima da encosta – um ajuste oposto, mas necessário, para garantir que eles ganhem impulso suficiente. Então, um Volta de 16 anos, quando ele se mudou para um salto de esqui de Bergisel em algum lugar, ele realmente teria que começar com a maior inclinação de um esqui olímpico experiente.

Andreas também descreveu os regulamentos meticulosos que governam o esporte, especialmente os trajes usados ​​pelos atletas. Esses trajes são bem verificados para impedir que eles se tornem ardósia com vantagem aerodinâmica injusta.

As botas são outra peça crítica de equipamento. Seus componentes são projetados para limitar como os jumpers podem se inclinar para a frente, atingindo um equilíbrio sutil entre montagem e segurança ideais.

Conversamos sobre acidentes no esporte e Andreas nos mostrou um vídeo de um de seus próprios saltos, onde uma rajada de vento perturbou seu equilíbrio no meio do ar, resultando em uma queda espetacular. Felizmente, ele escapou sem ossos quebrados e nada mais que arranhões e contusões, mas poderia ter sido um resultado muito difícil. As pessoas costumam brincar sobre ter uma mancha no fundo da encosta, mas obviamente isso prevê a própria inclinação.

Antes do outono, Andreas nos convidou para sentar no “banco trêmulo”, a última parada antes de um saltador começar no abismo.

Para nossa segurança, estamos conectados a uma trança e cabo, antes de misturar ao longo do banco e entrar na posição em que os saltos de esqui adotarão antes de se iniciar sob a ladeira. Essa experiência em si é, do Couse, mais do que suficiente para nós – é difícil imaginar que todos afundem ansiosamente sob uma inclinação tão acentuada no esqui, atingindo velocidades de cerca de 90 a 100 quilômetros por hora!

Antes de voltarmos, temos um pouco mais do que uma olhada na vista da plataforma dos visitantes. Vale a pena visitar exatamente isso, mas realmente recomendamos aproveitar a oportunidade para ter um brunch, conversando em um esqui jumper e experimentando a experiência de bancada trêmula para aproveitar ao máximo sua visita.

De volta à base do salto, olhamos para onde estávamos mais cedo. A partir desse ângulo, parece tão ameaçador e implacável – um forte lembrete da coragem necessária para começar a essa altura. Existem também vários sinais que informam mais sobre o site e o esporte, com detalhes interessantes, como informações sobre a estrutura da “barriga de peixe” que suporta o fundo da INRUN.

Demos uma olhada em onde os espectadores se sentavam – a arquibancada do site oferece excelentes vistas do salto, permitindo que até 28.000 pessoas assistissem à emocionante ação nas proximidades. Em uma revisão anterior do estádio, o Papa João Paulo II comemorou uma missa lá em 1988 para cerca de 66.000 pessoas.

Também admiramos os anéis oímpicos e os caldeirões onde as chamas estão queimadas, sua herança ainda era sentida no ar.

Nossa visita ao salto de esqui de Bergisel foi a imersão de um mundo de atletas destemidos e uma olhada nas complicações de um esporte que equilibra o ousado de disciplina. Se você estiver em Innsbruck e enfrentar a oportunidade de visitar, certifique -se de ter passado por toda a experiência!

Apocalipse: nossa viagem foi financiada por Tourism Innsbruck.

Paul Johnson Paul Johnson é o autor de uma luxuosa viagem de blog e trabalha no setor de viagens há mais de 30 anos. Ele é o vencedor das inovações no prêmio de Melhor Viagem de Viagens da Viagem da revista Wired. Além de outros prêmios, o blog também foi eleito “um dos melhores blogs de viagens do mundo” e “Best for Luxury” pela Telegraph.