Salvia Promoters to represent Visit Almaty in India

Visit Almaty assinou oficialmente um acordo com Salvia Promoters para nomeá-los como seus representantes oficiais na Índia, marcando um passo importante na melhoria do turismo em Almaty, no Cazaquistão. Esta colaboração visa promover a rica história, a cultura vibrante e a beleza natural da cidade ao público indiano, oferecendo uma variedade de experiências inesquecíveis e oportunidades de viagem.

Almaty, conhecida pelas suas deslumbrantes vistas de montanha, belos parques e atmosfera urbana animada, está a posicionar-se como um destino perfeito para turistas indianos que procuram uma combinação de natureza e excitação urbana.

“Estamos entusiasmados em expandir nosso alcance turístico na Índia”, disse Kamila Lukpanova, CEO da Visit Almaty. “Através desta parceria com a Salvia Promoters, pretendemos mostrar o encanto único de Almaty e encorajar mais viajantes indianos a explorar a nossa bela cidade.” Lukpanova também destacou a conveniência das viagens sem visto e das ligações aéreas diretas para os turistas indianos, tornando Almaty um destino acessível de curta distância.

Os Promotores da Salvia, liderados por Prashant Chaudhary, serão responsáveis ​​pela organização de vários eventos promocionais, workshops e colaborações com agências de viagens em toda a Índia. O objetivo é destacar os principais atrativos de Almaty, incluindo seus locais históricos, delícias culinárias, belezas ecológicas e opções de turismo de aventura. “Esta é uma oportunidade incrível para promover Almaty como um destino turístico de classe mundial”, disse Chaudhary, diretor da Salvia Promoters. “Estamos empenhados em levar a essência de Almaty ao mercado indiano e em fortalecer os laços turísticos entre as nossas nações.”

A parceria também se concentrará na promoção de Almaty como um destino ideal para casamentos na Índia, com suas paisagens deslumbrantes e comodidades de luxo, proporcionando um cenário memorável para casais que procuram locais internacionais para casamentos. Além disso, os viajantes podem esperar pacotes turísticos especiais voltados para os segmentos FIT e MICE na Índia. A colaboração começará com uma série de campanhas promocionais que visam sensibilizar e aumentar a visitação a esta pitoresca cidade.