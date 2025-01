Sarala Aviation unveils prototype for India's first air taxi; Aims to launch in 2028

‘Táxi Aéreo Shunya’ da Sarla Aviation “/>

Sarala Aviation, uma startup com sede em Bengaluru, revelou seu protótipo de táxi aéreo, Shunya, na Bharat Mobility Global Expo no sábado. A empresa pretende lançar táxis voadores elétricos em Bengaluru até 2028 para se tornar a primeira a introduzir o transporte aéreo urbano na Índia.

O protótipo Shunya foi projetado para viagens curtas de 20 a 30 quilômetros e pode atingir velocidades de até 250 quilômetros por hora. O veículo pode acomodar até seis passageiros e transportar carga útil máxima de 680 kg, o que, segundo a empresa, o torna o veículo eVTOL (decolagem e pouso elétrico vertical) de maior carga útil atualmente no mercado. O seu objectivo é fixar preços de serviços a níveis comparáveis ​​aos serviços de táxi premium existentes.

“Shunya é mais do que uma conquista tecnológica; ele incorpora a nossa visão de redefinir a mobilidade urbana na Índia. Ao enfrentar desafios como o congestionamento do tráfego e a poluição, pretendemos desbloquear o potencial económico da Índia e preparar o caminho para um futuro mais limpo e conectado.” ” ele disse. Adrian Schmidt, cofundador e CEO da Sarla Aviation.

A Sarla Aviation foi fundada por Adrian Schmidt, Rakesh Gaonkar e Shivam Chauhan em outubro de 2023. A startup levantou recentemente US$ 10 milhões em financiamento da Série A, liderado pela Accel com a participação do cofundador da Flipkart, Binny Bansal, e do cofundador da Zerodha, Nikhil Kamath. A empresa disse que expandirá seus serviços de táxi aéreo para cidades como Mumbai, Delhi e Pune após o lançamento em Bengaluru.

Além do transporte de passageiros, a Sarla Aviation anunciou planos para lançar um serviço gratuito de ambulância aérea para atender necessidades médicas urgentes em áreas urbanas.