Mita Vohra- Diretor do Conselho – Sarva Hotels & Resorts “/>

A Sarova Hotels & Resorts de Kenia, uma marca de hospitalidade líder, está dobrando seu compromisso com o mercado indiano, aproveitando suas ofertas únicas, iniciativas de sustentabilidade e associações estratégicas para abordar as preferências evolutivas dos viajantes indianos. Em uma entrevista exclusiva, Mita Vohra, diretora do Conselho da Sarova Hotels & Resorts, compartilhou idéias sobre as estratégias focadas na Índia da marca, nos próximos desenvolvimentos e na crescente importância do mercado indiano para o setor de turismo do Quênia.

Índia: um mercado superior para hotéis Sarova

O mercado indiano tornou -se um dos principais fatores de crescimento para os hotéis Sarova, localizados entre seus três principais mercados internacionais. “A Índia não pode ser ignorada por nenhum mercado”, diz Vahra, destacando o potencial de viagem em expansão do país. Com sua rica herança cultural, vida selvagem diversificada e paisagens impressionantes, o Quênia se tornou um destino procurado para viajantes indianos que procuram experiências únicas.

A Sarova Hotels tem sido pioneira na promoção do Quênia como destino para os viajantes indianos. Os esforços da marca foram amplificados pela organização da convenção de outono em novembro de 2023, o que aumentou significativamente sua visibilidade e comprometimento com os parceiros de negócios indianos.

Enquanto o mercado indiano apresenta imensas oportunidades, desafios como custos de voo de longo prazo, complexidades de visto e a consciência sustentada da marca persistem. No entanto, Sarova Hotels ainda está otimista. “O mercado indiano adotou a hospitalidade e se encantou em pontos de vista e aventuras”, diz Vahra.

Fortalecer as associações B2B na Índia

A Sarova Hotels está adotando uma abordagem multifacetada para aprofundar seu compromisso com os parceiros indianos B2B. A marca participa ativamente de feiras comerciais proeminentes, como OTM, SATTE e MELANGE, enquanto fazia as chamadas de vendas em várias cidades indianas. “Construir relacionamentos é a parte mais importante desse processo”, enfatiza Vohra.

A colaboração com o Conselho de Turismo do Quênia (KTB) e as associações comerciais tem sido fundamental para ampliar o escopo de Sarova. Campanhas de marketing conjuntas, promoções digitais e workshops específicos ajudaram a marca a ressoar com os viajantes indianos. Além disso, Sarova organiza viagens imersivas de familiarização para parceiros comerciais, o que lhes permite experimentar as ofertas da primeira mão e posicionar melhor seus clientes.

Sastrado de experiências para viajantes indianos

Compreendendo as preferências únicas dos viajantes indianos, a Sarova Hotels selecionou as experiências culturalmente sintonizadas. Da autêntica culinária indiana preparada por chefs especializados a encontros culturais imersivos com as tribos Maasai e Samburu do Quênia, a marca garante uma combinação perfeita de herança de luxo e luxo.

“O Quênia é um tesouro de adoráveis ​​experiências culturais”, diz Vahra. Mais de 35 % das equipes de Sarova em áreas ricas da vida selvagem são de tribos locais, oferecendo aos hóspedes idéias incomparáveis ​​sobre terra, vida selvagem e conservação. Atividades como visitas à fazenda tribal, pôr do sol com guerreiros maasai e performances tradicionais criam memórias inesquecíveis para os viajantes indianos.

A alteração induzida pela pandemia na cultura do trabalho não apenas reconfigurou a dinâmica da viagem, mas também causou uma profunda reconsideração do modelo de hospitalidade urbana convencional. Ao mesmo tempo, o reino virtual da hospitalidade de luxo está testemunhando um aumento impressionante nas ofertas de qualidade impecáveis. As redes internacionais estão estabelecendo alianças estratégicas com ativos indianos em todo o país, indicando um interesse florescente no setor de hospitalidade de luxo da Índia.

Sustentabilidade no núcleo

A sustentabilidade está profundamente enraizada nas operações da Sarova Hotels. A marca implementou iniciativas ecológicas, como eliminar plásticos de uso único, investir em energia renovável e estabelecer plantas internas de engarrafamento de água. O plantio de árvores, a coleta de água da chuva e a agricultura orgânica sublinham ainda mais seu compromisso com a conservação ambiental.

“Os convidados apreciam cada vez mais a sustentabilidade”, diz Vohra. Sarova envolve seus convidados em atividades como árvores de plantio e passeios pelo jardim orgânico, enquanto comunica seus esforços através de boletins e marketing digital. Essas iniciativas não apenas melhoram a eficiência operacional, mas também ressoam com os viajantes com consciência ambiental.

Planos de expansão?

A indústria do turismo do Quênia recuperou fortemente a pandemia após o Covid-19, com hotéis Sarova que presença de crescimento constante nas taxas de ocupação e taxas médias diárias (ADR). “Nossas tarifas e ADR são muito passadas para qualquer número de co-coídios”, diz Vahra.

Ela disse que a marca usou o tempo de inatividade induzido pela pandemia para atualizar suas propriedades. “O acampamento de jogos de Sarova Mara apresentou recentemente tendas e clubes familiares, juntamente com um espaço de relaxamento exclusivo, o Olchani Club Lounge. Da mesma forma, o Sarova Whitesands Beach Resort & Spa renovou seus espaços para a praia e abraçou iniciativas ecológicas”.

Olhando para o futuro, a Sarova Hotels planeja renovar suas propriedades de Shaba e Lionhill em fases e expandir sua pegada. “Estamos programados para 2025”, diz Vahra, destacando o compromisso da marca em combinar luxo com a herança do Quênia.

Participando do segmento de casamento de destino

Os casamentos de destino são uma tendência crescente entre os viajantes indianos, e a Sarova Hotels está bem posicionada para atender a esse segmento. “Nunca consideramos as famílias como clientes, mas como membros da família”, diz Vahra. Os chefs indianos de Sarova e as versáteis opções de gastronomia garantem que cada casamento seja uma celebração única e memorável.

Com uma viagem experimental e multigeracional, a Sarova Hotels está pronta para aproveitar essas tendências, oferecendo experiências imersivas que servem a vários segmentos de viajantes.

Enquanto a Sarova Hotels & Resorts celebra 50 anos de excelência em hospitalidade, seu foco no mercado indiano sublinha a crescente importância da Índia como um mercado -chave para o setor de turismo do Quênia.