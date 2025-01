Sarovar Hotels and The Massif Hotel launch Royal Tulip Kathmandu – Nepal’s largest Hotel and MICE venue

Sarovar Hotels, em colaboração com The Massif Hotel, anunciou a assinatura do Royal Tulip Kathmandu, um marco para o setor hoteleiro do Nepal. Inaugurado sob a marca Royal Tulip do Louvre Hotels, este icônico hotel será o maior hotel do Nepal e o principal local MICE (Reuniões, Incentivos, Conferências e Exposições) da cidade.

Localizado no anel viário, a apenas 3,5 km do Aeroporto Internacional de Tribhuvan, o Royal Tulip Kathmandu terá 304 quartos, tornando-se o maior hotel do Nepal em número de quartos. Voltado para viajantes a negócios e a lazer, o hotel foi projetado para oferecer acomodações premium e comodidades modernas que garantem conforto e comodidade.

Além do seu impressionante número de quartos, o hotel se tornará um importante player na indústria MICE do Nepal, abrigando o maior centro de convenções de Katmandu. O espaço flexível para eventos de 22.000 pés quadrados, com dois grandes salões de baile de 11.000 pés quadrados cada, receberá eventos de grande escala, incluindo conferências internacionais, reuniões corporativas e casamentos de alto nível.

Com esta combinação única de espaço e versatilidade, o Royal Tulip Kathmandu está definido para se tornar o local preferido da cidade para eventos de negócios e lazer.

Ajay K Bakaya, presidente do Sarovar Hotels e diretor do Louvre Hotels India, disse: “Estamos entusiasmados com a parceria com o The Massif Hotel para trazer a marca Royal Tulip para Katmandu. Esta assinatura marca um passo significativo na expansão da nossa presença no Nepal. Com o maior hotel e instalações MICE, pretendemos atender à crescente demanda por acomodações de luxo e espaços para eventos de classe mundial, posicionando o Royal Tulip Kathmandu como um destino líder.”

Rajendra Shakya, presidente do The Massif Hotel, acrescentou: “Estamos muito satisfeitos em colaborar com os hotéis Sarovar. Com sua localização privilegiada, instalações espaçosas e design elegante, o Royal Tulip Kathmandu oferecerá o maior estoque de quartos e os serviços MICE mais abrangentes da cidade, estabelecendo novos padrões em hospitalidade.”