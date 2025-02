Sarovar Hotels expands Maharashtra presence with Highland Sarovar Portico, Sindhudurg

A Sarovar Hotels, em colaboração com construções nas terras altas, expandiu sua presença no cinturão costeiro de Maharashtra com a abertura do Highland Sarovar Pórtico em Sindhudurg. Localizado na pitoresca região de Konkan, conhecida por suas praias virgens e rica cultura, o hotel oferece uma fuga serena para viajantes que procuram conforto e autenticidade. Localizado a apenas 12 km do aeroporto de Chipi e duas horas de carro do aeroporto de Goa, a propriedade se tornará um marco significativo em hospitalidade.

O Highland Sarovar Pórtico tem 50 quartos bem equipados, incluindo quartos de luxo e premium, varandas e vistas impressionantes do mar. O design do hotel captura a essência da cultura local, proporcionando uma experiência costeira imersiva. Os hóspedes podem saborear a autêntica cozinha Malvani no restaurante de jantar, que também oferece especialidades frescas de frutos do mar. Para relaxar, o hotel oferece uma piscina e bem -estar, garantindo uma estadia rejuvenescida para quem procura lazer e exploração cultural.

Ajay K Bakaya, presidente da Sarovar Hotels & Diretor da Louvre Hotels India, disse: “Estamos muito satisfeitos em associar a Highland Construcciones a apresentar a Alta Sarovar Pórtico em Sindhudurg. A região de Konkan está se tornando um destino de viagem popular e estamos orgulhosos para Ofereça hospitalidade de qualidade neste local emergente, combinando beleza cênica com influências locais para uma experiência memorável.

Devadas e Naik, diretor administrativo de construções de terras altas, acrescentaram: “Sindhudurg tem um grande potencial turístico, e estamos orgulhosos de colaborar com os hotéis Sarovar para melhorar o cenário da hospitalidade da região. O hotel celebra o charme exclusivo de Konkan e oferece conforto de viajantes, Serviço excepcional e excepcional.

O Highland Sarovar Pórtico pretende se tornar a opção preferida para os visitantes da região de Konkan, oferecendo uma combinação perfeita de relaxamento, cultura e beleza cênica.