Saudi Arabia: New visa options to simplify Umrah access

De acordo com os relatórios mais recentes, a Umrah se tornará mais simples para as nações do Conselho de Cooperação dos Cidadãos do Golfo (CCG), graças à introdução de novas opções de visto da Arábia Saudita. Os residentes do CCG agora podem viajar com vistos de trânsito e turistas, além do visto de Umrah convencional. Esta iniciativa está de acordo com a visão de 2030 da Arábia Saudita para aumentar a acessibilidade e a experiência do turismo religioso.

Com o visto de trânsito recentemente implementado, os visitantes podem permanecer na Arábia Saudita por um máximo de 96 horas. Como agora eles podem liderar Umrah durante sua escala, isso é especialmente vantajoso para os viajantes que têm escalas no reino. Os cidadãos do CCG podem visitar os locais sagrados sagrados e acessíveis, obtendo um visto de trânsito quando reservam vôos com companhias aéreas de base saudita.

Os cidadãos do CCG podem solicitar um visto de turista saudita, além de um visto de trânsito, o que lhes permite visitar os muitos pontos de referência histórica e cultural da nação durante a apresentação de Umrah. Para as pessoas que estão organizando sua peregrinação, esse visto é facilmente acessível on -line através de plataformas oficiais sauditas.

Solicitar um visto de trânsito para Umrah é um processo simples para viajantes que escolhem essa opção. Para começar, os passageiros devem reservar um voo com uma transportadora saudita, o que lhes permite solicitar um visto de trânsito. O aplicativo é enviado através do portal da companhia aérea, o que torna o processo conveniente. Uma vez aprovado, os viajantes recebem um visto eletrônico que permite uma suspensão de até quatro dias. Ao chegar à Arábia Saudita, os peregrinos podem ir a Makkah e Medina para realizar sua Umrah e experimentar sua jornada espiritual.

Como o Hajj deste ano termina em 30 de junho, trazendo mais a peregrinação anual ao seu tamanho pré-perunda, a Meca está sendo rapidamente levada para uma escala ainda maior. Um plano ambicioso de remodelar a economia visa atrair mais de 30 milhões de turistas religiosos por ano até 2030 e para que o turismo contribua até US $ 80 bilhões, ou 10% do PIB, uma vez que o reino reduz sua dependência de petróleo.

Embora as novas alternativas de visto facilitem a entrada de Makkah, ainda são necessárias reservas para visitar a mesquita do Profeta em Medina para Al Rawdah Al Sharif. Para garantir uma experiência perfeita, os peregrinos devem reservar sua viagem pelo aplicativo Nusuk com antecedência. Segundo relatos, a Arábia Saudita tem trabalhado ativamente para melhorar a acessibilidade de Umrah, de acordo com seus objetivos Vision 2030. .

Esses esforços destacam o compromisso da Arábia Saudita de expandir o turismo religioso, mantendo os altos padrões de serviço. No entanto, os peregrinos são aconselhados a verificar os requisitos de visto e planejar suas visitas com antecedência para uma viagem espiritual perfeita.