A Arábia Saudita anunciou uma grande melhoria nas regras para expatriados renovarem as suas autorizações de residência (Iqama) e prolongarem os vistos de saída e reentrada. Em postagem no X, a Direção Geral de Passaportes do país anunciou que dependentes de expatriados e trabalhadores domésticos localizados fora da Arábia Saudita já podem renovar seu Iqama. Além disso, expatriados fora da Arábia Saudita podem estender o período de vistos únicos ou múltiplos de saída e reentrada.

Esta medida proporciona flexibilidade aos expatriados, permitindo-lhes realizar atividades administrativas críticas online sem a necessidade de presença física no país.

A direcção referiu que os beneficiários podem aceder a estes serviços através da plataforma electrónica Absher e do Portal Muqeem do Ministério da Administração Interna, após o pagamento das taxas exigidas.

Recentemente, o país também introduziu tarifas atualizadas para sete serviços oferecidos aos estabelecimentos. Entre as mudanças, a taxa para prorrogação do visto de saída e reentrada foi fixada em SR103,5, enquanto as taxas para renovação da autorização de residência (Iqama) e saída final foram revisadas para SR51,75 e 70 SR, respectivamente.

A taxa atualizada para emissão de um Iqama também é de SR51,75, enquanto a taxa para solicitação de relatório de funcionário foi fixada em SR28,75. Para expatriados, o custo para atualizar as informações do passaporte agora é de SR69.

A plataforma Absher Business do Ministério do Interior saudita esclareceu no seu X que estas taxas se aplicam a serviços de valor acrescentado e são especificamente para serviços implementados através da plataforma Absher Business. Eles não fazem parte do pacote anual que os empregadores assinam.