A Saudia, a bandeira nacional da Arábia Saudita, alcançou um crescimento notável em suas operações internacionais, concluindo 2024 com um aumento significativo no número de passageiros internacionais e de trânsito. A companhia aérea transportou 20 milhões de convidados internacionais em voos programados e adicionais, o que reflete um aumento de 16 % desde 2023. Além disso, os números de hóspedes do trânsito excederam 9,3 milhões, um crescimento impressionante de 18 % em comparação com o ano anterior.

Esses marcos destacam o compromisso da Saudia de conectar o mundo ao reino, apoiando as ambições da Visão Saudita 2030, particularmente nas áreas de turismo, entretenimento, esportes e viagens religiosas, incluindo Hajj e Umrah. No total, a Saudia liderou 35 milhões de convidados em 2024, um aumento de 15 % no ano -em ano. A companhia aérea operava 193.000 voos, o que representa um aumento de 10 % na atividade de vôo do ano anterior. Além disso, o cronograma de voo da Saudia aumentou 8,5 %, atingindo mais de 581.000 horas, enquanto sua taxa de desempenho de tempo melhorou 2,7 %, agora em 89,1 %.

A satisfação do hóspede viu melhorias notáveis, com a pontuação do promotor líquido (NP) da Saudia aumentando em 4,5 %, atingindo 32,7. Esse aumento reflete uma melhor qualidade de serviço e melhor experiência do cliente. Sua excelência Eng.

De acordo com sua transformação digital, a Saudia relatou um aumento de 40 % na participação com sua aplicação e um aumento de 324 % na adoção de seus serviços digitais por meio da carteira digital do governo (GovClick). Olhando para o futuro, a Saudia planeja continuar expandindo sua frota, aumentando a capacidade dos assentos e expandindo sua rede global, com o objetivo de adicionar 118 novos aviões à sua frota atual de 147.