Saudia Group achieves top global on-time performance rankings

O Grupo Saudia ganhou reconhecimento global por suas classificações de desempenho pontual (OTP) para suas subsidiárias, Saudia e flyadeal, de acordo com os resultados de novembro de 2024 da Cirium, um site independente de rastreamento de aviação.

A Saudia, transportadora nacional da Arábia Saudita, ficou em primeiro lugar em pontualidade global, com uma taxa de chegada pontual de 89,85%. Esta conquista ocorre depois de mais de 16.300 voos e marca a terceira vez que a Saudia garante o primeiro lugar em 2024, após sucessos semelhantes em junho e julho.

A flyadeal, a companhia aérea de baixo custo em ascensão da Arábia Saudita, alcançou um OTP impressionante de 90,48%, garantindo o segundo lugar na categoria global de companhias aéreas de baixo custo pelo segundo mês consecutivo. Notavelmente, a flyadeal ficou em primeiro lugar nesta categoria em setembro de 2024, sublinhando a sua crescente proeminência na indústria aérea.

Compartilhando suas idéias, o Eng. Ibrahim Al-Omar, CEO do Grupo Saudia, comentou: “Esses resultados excepcionais destacam a importância de operações seguras e oportunas, que aumentam a confiança dos clientes em todo o nosso grupo. “A dedicação do nosso pessoal da linha de frente, juntamente com o apoio de todas as unidades de negócios do Grupo Saudia, tem sido fundamental para este sucesso.” Além disso, ele enfatizou o papel do programa de transformação da Saudia, “Shine”, na promoção de melhorias operacionais e na melhoria das experiências dos hóspedes.

A nível internacional, a Saudia transportou mais de cinco milhões de passageiros, o que representa um crescimento de 9 por cento face ao ano passado, com mais de 21.900 voos e mais de 102.400 horas de voo. Em todo o país, a companhia aérea registou um aumento de 12%, servindo mais de quatro milhões de passageiros em 27.500 voos, com uma taxa de pontualidade de 91,5%.

Jeremy Bowen, CEO da Cirium, elogiou as conquistas do Grupo Saudia, dizendo: “O facto de a Saudia estar classificada em primeiro lugar a nível mundial, juntamente com o segundo lugar da flyadeal na categoria LCC, mostra a excelência operacional do grupo. continua “Olhando para o futuro, a Saudia receberá 130 novas aeronaves como parte de suas metas da Visão 2030, com o objetivo de dobrar a capacidade de assentos e expandir seu alcance global. A flyadeal também planeia uma grande expansão internacional a partir do início de 2025, com maiores opções de voos e novos destinos.