Scapia expands travel offerings with visas and train bookings

A Scapia, uma empresa líder em fintech de viagens, expandiu a sua oferta introduzindo serviços de vistos e reservas ferroviárias nacionais, fortalecendo a sua posição como uma plataforma de viagens abrangente. Os novos serviços foram concebidos para tornar o planeamento de viagens mais fácil e acessível, com a adição de um sistema de pedido de visto fácil de usar e uma plataforma nacional de reserva de comboios.

O serviço de vistos do Scapia simplifica o processo de solicitação para 45 países, incluindo destinos populares como Emirados Árabes Unidos, Vietnã e Azerbaijão. Usando a tecnologia de IA, os viajantes só precisam fazer upload de uma selfie e escanear o passaporte, automatizando a maior parte do processo. Além disso, um especialista em vistos dedicado está disponível para auxiliar com a documentação e garantir a aprovação oportuna, simplificando o processo para viajantes internacionais.

A Scapia também lançou a Scapia Trains, uma plataforma que oferece reservas de trens descomplicadas em toda a Índia. Este serviço permite que os viajantes economizem nas tarifas usando moedas Scapia, que podem ser ganhas e trocadas por descontos em reservas de trens e vistos. Scapia planeia expandir os seus serviços de reserva de comboios internacionalmente num futuro próximo, expandindo ainda mais a sua oferta de viagens.

Em seu lançamento de inverno, o Scapia introduziu vários novos recursos, incluindo o Scapia Unmapped, uma experiência de viagem exclusiva e não convencional; QuickSave, uma solução segura de armazenamento de informações de cartões; e uma experiência forex aprimorada para maior transparência. A plataforma também oferece complementos de voo personalizados, assistência em viagens de ônibus e maior confiança e segurança com novas certificações de conformidade e privacidade de dados.

Anil Goteti, fundador e CEO da Scapia, comentou: “Estamos transformando a experiência de viagem, eliminando a ansiedade dos pedidos de visto e fornecendo uma plataforma agradável para reservas de trens. Nosso objetivo é conectar os clientes ao mundo com facilidade, preço acessível e confiabilidade.”