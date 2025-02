Seychelles de luxo final: sol, areia e serenidade

A Mãe Natureza foi generosa na criação das Seychelles- um arquipélago idílico das ilhas, espalhadas nas águas turquesas do Oceano Índico como um colar de pedras preciosas. Tão bonito é esse aglomerado de ilhas que os primeiros exploradores pensaram que haviam tropeçado no jardim do Éden. Com florestas tropicais exuberantes, praias virgens e vida marinha viva, esse paraíso tem sido um destino de sonho para viajantes de luxo. Esteja você procurando aventura, relaxamento ou uma mistura perfeita de ambos, as Seychelles entregam.

Mahé explorar: florestas tropicais, cultura e crioulo

Uma caminhada até Morne Blanc no Parque Nacional Morne Seychellois é a maneira perfeita de começar sua jornada. Ao subir pela floresta tropical fresca e nebulosa, você está cercado por samambaias altas, folhas enferrujadas e chamadas de pássaros exóticos. No cume, a recompensa com vistas panorâmicas de Mahé, onde a selva verde esmeralda encontra o deslumbrante blues do Oceano Índico. As tortas brancas passam pelo céu e, à distância, as pequenas ilhas espremeram o horizonte como jóias dispersas.

De volta ao nível do mar, caminhe até Victoria – eles hospedam 25.000 pessoas e com apenas duas lanternas, essa é uma das menores capitais do mundo. Apesar de seu tamanho, Victoria é rica em história e cultura, com uma encantadora arquitetura colonial do século XVIII e XIX, o colorido Arul Mihu Navasakthi Vinayagar Hindu Temple e o animado mercado de Sir Selwyn-Clarke, onde você pode provar frutos frescos e locais . Passe por Victoria Clocktower pintado de prata, uma cópia do Little Ben de Londres, embora a versão Seychelles não tenha funcionado nos primeiros 96 anos de sua vida, embora agora ele atinja duas vezes como se estivesse tentando compensar o tempo perdido!

Para se afastar do calor do meio -dia, vá até os Jardim Botânico Seychelles e passeie pelo verde exuberante. Você encontrará mais de 280 espécies diferentes de plantas aqui, incluindo subdivisões, palmeiras endêmicas de Coco de Mer, uma imagem de Seychelles. Os jardins hospedam um pequeno pedaço de floresta tropical, onde bastões de frutas, bem como uma gigante alojamento de tartarugas aldabra, onde alguns dos moradores têm mais de 100 anos!

Para uma culinária crioula autêntica, reserve uma mesa no restaurante Marie Antoinette. Está alojado em um encantador edifício de madeira e ferro, com um teto vermelho íngreme, escada de madeira polida, terraços largos e janelas. Este restaurante histórico atende os favoritos de Seychellois desde 1972. As receitas são um segredo bem preservado, mas esperam prazeres como Snapper Red na grelha, papagaios, crioulo e salada de manga picante. Se você se sentir aventureiro, pode até encontrar uma fruta de morcego no cardápio – mas depois de vê -los nos jardins botânicos, pode preferir ficar com os frutos do mar!

Luxo e manutenção em quatro temporadas Seychelles

Após um dia de exploração, retire -se para Four Seasons Resort SeychellesUm abrigo isolado na Península do Sul de Mahé. Montado na encosta da colina com vista para a petite Anse Bay, este resort oferece uma mistura de preservação de luxo e ambiental. Cada vila tem uma piscina privada de transbordamento e uma vista incrível do oceano, tornando -o o local perfeito para relaxar.

O Four Seasons trabalhou com sábios para criar um programa de descoberta marítima que se concentra na restauração de recifes de coral. Os visitantes podem participar de esforços de manutenção, ajudando os fragmentos de corais de transplante de volta ao recife. Mais de 5.000 corais foram cultivados até agora e mais de 3.500 visitantes participaram da iniciativa.

A natação respiratória em Petite Anse Bay é essencial. Vire as formações vivas de corais e nade entre escolas de borboleta, episódios cirúrgicos, papagaios, anjos, arraias e até ocasionais polvos – uma experiência subaquática inesquecível.

Deixe um tratamento de spa no Four Seasons Hilltop Spa, onde vistas deslumbrantes sobre Petite Anse Bay aumenta a sensação de calma. Os aromas de coco, mar e flores tropicais enchem o ar como terapeutas especializados que trabalham sua magia, deixando você completamente rejuvenescido.

Ilhas de ilhas em Seychelles

Uma das melhores maneiras de viver as Seychelles é da ilha. Praslin, a segunda maior ilha, hospeda o Vallée de Mai, um refúgio natural listado pela UNESCO com paisagem pré -histórica e rara vida selvagem. Anse Lazio, com sua areia dourada e águas cristalinas, geralmente classifica as praias mais bonitas do mundo.

De Praslin, faça uma curta viagem de barco até La Digue, uma ilha sem carros, onde as bicicletas são o modo de transporte preferido. Aqui você encontrará Anse Source D’Argent, famoso por seus granitos gigantes e pó de areia branca. Para uma experiência exclusiva de snorkeling, visite a ilha desabitada de St Pierre, onde setas coloridas de peixe entre os recifes de coral.

Tudo o que você precisa para planejar sua viagem 2024

Boa comida e tartarugas na ilha de Waldorf Astoria Platté

Para uma excelente fuga fora, a Ilha Platté oferece um nível de isolamento raramente encontrado em outros lugares. Casa no luxo Waldorf Astoria SeychellesEsta ilha é um santuário para o ninho das tartarugas Hawksbill, os raios de Manda e os tubarões dos recifes e os prados subaquáticos ao redor da ilha são alguns dos mais bem preservados no Oceano Índico, ideais para pastar tartaruga o ano todo. O resort da conservação do resort do resort garante que a ilha permaneça um paraíso da Virgem.

O selo de luxo de Waldorf está em toda parte da ilha de Platté, desde as vilas ricas até o terraço de pavão inspirado parisiense, onde é servido café e misturas únicas de chá. O bar de champanhe é o ponto a seguir quando o sol cai e há um spa luxuoso com um impressionante menu de terapias terapêuticas. Para comida, há o que você poderia querer, com opções de restaurantes que variam de frutos do mar a comida creolatino e um restaurante impressionante com uma mesa fina com um menu de jardim em uma mesa (com opções de sarcófago).

Um gosto de Seychelles

Termine sua viagem a uma nota alta visitando o A razão da ROM.Localizado na propriedade histórica da Plain St. André. Experimente uma série de rum construído local que injetado com verdadeiros sabores de Seychellois. O Tour da Destilaria oferece uma imagem da história da criação de rum em Seychelles e uma reunião de degustação garante que você deixe em “bom humor”.

Quando visitar Seychelles

Para o melhor momento, visite entre abril -maou ou outubro e novembro, quando os mares são calmos e ideais para nadar e mergulhar. Se você quiser assistir ao ninho de tartarugas, visite outubro e dezembro, enquanto janeiro até março é a melhor hora para ver os recém -nascidos. A imigração da Phalaine Sharks ocorre de outubro a novembro e os agricultores de aves desfrutam de itens de migração em setembro e outubro.

Planeje o seu sonho Seychelles Getaway

Seychelles são mais do que um paraíso tropical. É um destino que combina perfeitamente luxuosos, aventura e manutenção. Se você relaxa em uma vila particular, explorando mundos subaquáticos ou desfrutando da cozinha crioula, esta nação insular oferece uma fuga inesquecível.

Quem você planeja suas viagens realmente me faz a diferença. Por 25 anos Viagem Mahlane Linkury Criou escapadas africanas. Eles estão comprometidos em criar mudanças positivas durante a jornada, e com isso em mente, eles há muito apoiam projetos de conservação e iniciativas comunitárias em todo o continente. A Mahlatini foi recentemente o primeiro agente turístico especialista independente a se tornar um CORP ™ CROP ™ – o “b” para “benefício para todos” e uma garantia de que eles foram verificados como altos padrões para impactos sociais e ambientais. Ao planejar sua jornada com Mahlatini, você saberá que sua jornada contribuirá para o poço -sendo as comunidades que você visita e a manutenção do meio ambiente e a vida selvagem que você conhece.

Seychelles são um paraíso das ilhas, espalhadas como pedras preciosas por todo o oceano, a mistura perfeita de praias isoladas, palmeiras balançando, águas azuis quentes, muita vida marinha e cultura vibrante. Por enquanto, é adeus, até nos encontrarmos novamente, ou como eles dizem em Seychellois crioulo “Orevwar, Ziska Nou Zwenn Ankor”!

Reino de Sarah Sarah Kingdom é uma escritora de Journey de Sydney, Austrália. Quando ele não sobe ou viaja, ele mora em uma fazenda de gado no centro da Zâmbia.