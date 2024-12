‘She took it as a personal affront that people didn’t like her!’ What it’s like when your TV show gets canned

C.Quando soube que a segunda temporada de Utopia iria ao ar em julho de 2014, Dennis Kelly sabia que o fim estava próximo. “Lembro que dissemos ‘o verão é terrível, não é?’”, diz o escritor. “E eles disseram: ‘Não! O verão é o novo inverno! … Nunca acredite em ninguém quando lhe contarem essa merda. Em outubro, o thriller cult do Channel 4 foi eliminado. Para Kelly, que tinha uma terceira série planejada, foi “doloroso” dizer adeus antes do planejado. “Mas sou bastante estóico. “Aprendi há muito tempo a não levar as coisas para o lado pessoal.”

Hoje em dia, os cancelamentos de TV parecem ocorrer semanalmente e só este ano filmes como Kaos, Constellation, The Acolyte, My Lady Jane e Dead Boy Detectives foram eliminados após apenas uma temporada. Mas programas cortados no meio da frase não são novidade. O que tornou Utopia brilhante – sua paranóia conspiratória a todo vapor, estética altamente estilizada, comédia negra e violência gráfica – também o tornou difícil de vender. Mas Kelly diz que o Channel 4 era totalmente a favor… até que não o foram: “Eu nunca quero vencer o Channel 4, não porque sinto lealdade a eles porque não sinto, mas sinto que eles realmente tentaram e nunca viraram qualquer coisa baixa. Se eu tivesse que criticá-los, diria que eles deveriam ser capazes de ver quantas pessoas estão assistindo algo agora e seu valor além disso.”

Pelo que Kelly lembra, a primeira série de Utopia estreou com cerca de 1,5 milhão de telespectadores, caindo para 300 mil ou 400 mil na segunda. “Eles não disseram exatamente [it was the numbers] mas não consigo pensar que seja outra coisa”, diz ele. “Eu gostaria que eles tivessem realmente dito isso! Acho estranho que as pessoas digam ‘estamos muito orgulhosos dele, mas achamos que ele fez o que queria’ quando claramente ele não terminou. Porque eu entendo, sou um adulto. Não estou ofendido… não tenho o direito de fazer minha série: se as pessoas não virem, [they] “Você não está olhando.”

Kelly já havia sido cancelado com Pulling, a sitcom da BBC que ele co-escreveu com Sharon Horgan, embora o programa tenha recebido um especial de uma hora para ser concluído. O fim da Utopia foi “doloroso de uma maneira diferente”, diz Kelly. “Você imediatamente entra em depressão… Aí você chega a um ponto em que pode seguir em frente. Não sei se mudei completamente… Isto é como uma sessão de terapia! Quando sentiu que tinha escrito na parede, Kelly não ficou tentado a resumir as coisas com clareza. “Talvez seja meu otimismo estúpido”, diz ele. “Mas eu senti que não poderia escrever uma série pensando que não teríamos outra.”

Jenn Lyon em Dead Boy Detetives. Fotografia: Netflix

Para Victor Fresco, suspender sua série Santa Clarita Diet foi uma decisão calculada. “Tínhamos a sensação de que poderia não chegar ao quarto ano”, diz ela sobre o “zomcom” da Netflix, estrelado por Drew Barrymore como um corretor de imóveis que se transforma em zumbi e Timothy Olyphant como seu marido, tentando esconder seu apetite. para carne humana. “Não queríamos facilitar o cancelamento deles”, diz Fresco. “Pensamos: ‘Por que fazemos o trabalho para eles?’”

Exibido de 2017 a 2019, Santa Clarita Diet foi um caso extravagante, sangrento e de alto perfil, com seguidores dedicados. Apesar da intuição de Fresco, ele ainda ficou “surpreso” quando, enquanto estava na sala de edição da terceira temporada, seu assistente de produção entrou para lhe dizer que os cenários do show estavam sendo desmontados: “Foi assim que ouvi que eles definitivamente não iriam. volte.”

Assim como Kelly, Fresco já havia passado por cancelamentos antes, com sua rede exibindo Better Off Ted e Andy Richter Controls the Universe. Mas como a Dieta Santa Clarita foi uma das primeiras encomendas originais da Netflix, ele foi ingênuo sobre como o modelo de streaming se desenvolveria: “Eles nos explicaram que você não precisa ser popular com todos. Esse foi um dos atrativos: encontrar um público específico.”

O que ele entendeu foi que “você realmente tem, na melhor das hipóteses, uma temporada de três anos”, a menos que seu programa seja um “sucesso monstruoso” como Stranger Things. Isto se deve em parte aos contratos da Netflix que incluem uma série de bônus integrados que aumentam anualmente: “Se você olhar atentamente para o seu acordo, verá que há um enorme desincentivo para eles encomendarem as temporadas quatro e cinco porque são realmente fazendo isso. Então será um grande pagamento.”

Jordan Peters como Rei Eduardo em My Lady Jane. Fotografia: Jonathan Prime/Prime Video

Mas, embora os streamers tenham ganhado a reputação de cancelar rapidamente, eles também ofereceram uma vida após a morte para programas como a comédia de Tracey Wigfield, Great News, que encontrou audiência na Netflix depois de ser cancelada pela NBC em 2018, após duas temporadas. Seguindo uma ambiciosa jovem produtora de TV a cabo enquanto ela lida com sua mãe autoritária e consegue um estágio em seu noticiário, este foi o primeiro projeto solo de Wigfield depois de trabalhar em 30 Rock e The Mindy Project. A relação central entre mãe e filha foi baseada na própria mãe de Wigfield, Kathy, que, brinca Wigfield, reagiu ao cancelamento de forma mais severa do que o elenco e a equipe técnica: “Ela considerou isso uma afronta pessoal de que não se importava que as pessoas gostassem”. isto!”

A própria Wigfield manteve a perspectiva: “Se você já está no ramo há algum tempo, você entende… As pessoas escrevem dezenas de roteiros que nunca são filmados, e então os que são filmados, a maioria deles nunca são vistos. “É um grande desperdício.”

William Catlett em Constelação. Fotografia: Julia Terjung/Apple TV+

Embora o Great News não tenha obtido os números que a NBC queria, Wigfield diz que há “um milhão de razões pelas quais os programas continuam no ar ou não”. Outro projeto dele, o renascimento de Saved by the Bell, de Peacock, também cancelado após duas temporadas, provavelmente sofreu porque os programas em andamento não estão atraindo novos assinantes de streaming suficientes. Nesse sentido, Wigfield diz que não pode fazer muito. “Não escrevo coisas só porque sou artista”, diz ele. “Eu quero levar um golpe! Mas só posso fazer coisas que considero interessantes e divertidas, e terei sucesso ou fracasso nisso de projeto em projeto. Torná-lo o jogo Squid? Parte disso está simplesmente fora do meu controle. Ou pelo menos digo isso a mim mesmo para não enlouquecer.” No entanto, ele admite: “É uma chatice, e acho que é sempre uma chatice… Mas também é tipo, eu criei isso e posso criar outra coisa”.

Foi isso que Abi Morgan disse a si mesma quando descobriu que The Hour, seu aclamado drama sobre um programa de atualidades da BBC dos anos 1950, não seria renovado. “O relacionamento que tive com aquele programa foi tão visceral, físico e emocional que agi de maneira bastante dura no início”, diz Morgan, que se lembra vividamente de ter recebido a má notícia em 2013 no alto-falante de seu carro de sua produtora de longa data, Jane Featherstone. . “Eu estava tipo ‘Ok, deixa pra lá’. “Vou passar para outra coisa.” “De qualquer forma, como escritor, sempre fujo para outro projeto.”

Jeff Goldblum e Janet McTeer em Kaos. Fotografia: Netflix

Mas com uma “constelação incrível de talentos”, liderada por Ben Whishaw, Romola Garai e Dominic West, o show foi um sucesso global, então seu cancelamento foi um choque. “Havia uma divisão dentro da BBC”, diz Morgan. “Eu conheço Ben Stephenson [the BBC’s then head of drama] Fiquei muito chateado e queria que isso fosse adiante, mas o comissário da época [Janice Hadlow] “Eu tinha selecionado um grande número de programas, dos quais o meu era um.” Tendo deixado o público se perguntando se o tenaz jornalista de Whishaw, Freddie, havia sobrevivido a uma surra brutal, Morgan já havia planejado uma terceira série que se aprofundava na década de 1960: “Você iria descobrir que ele era na verdade Freddie, era um espião, que Freddie foi quem traiu seu país.” Em vez disso, ele ficou na posição “muito estranha” de ganhar um Emmy sete meses após o cancelamento do show: “Perdi meu pirulito e pensei: ‘É este aqui. programa bem-sucedido ou não?’”

Hoje ele tem sentimentos confusos. “Há muito trabalho que eu não teria feito se tivesse ficado”, diz ele. “E provavelmente criou espaço e orçamento para o programa de outra pessoa e isso é uma coisa boa.” Mas ainda há frustração: “É preciso muita energia para construir um espetáculo como esse e quando você tem o motor no lugar, acho que é aí que você realmente quer deixá-lo funcionar um pouco. Porque você simplesmente não sabe como isso vai crescer. E para nós havia uma sensação de que iria crescer.” As pessoas que falam com ela agora sobre The Hour, como costumam fazer, são “um pouco estranhas”. “É como se alguém falasse sobre seu ex ter te deixado”, diz ele. “E eu ainda o amo, mas está tudo bem, ele seguiu em frente e teve uma vida boa e eu tive que seguir em frente.”

Claro, a questão que os criadores de programas cancelados sempre enfrentam é se eles ressuscitariam ou não seus entes queridos se surgisse a oportunidade. Wigfield é um jogo para Ótimas Notícias: “Meu Deus, sim! … Adoro dinheiro e programas de TV – aceito!” – e Fresco acredita que uma curta série de episódios ou mesmo um filme para completar a Dieta Santa Clarita seria “realmente satisfatório”. Enquanto isso, Kelly se recusou, durante 10 anos, a contar a alguém como a Utopia terminaria porque “nunca se sabe”. Morgan fica em algum lugar no meio do The Hour. “Sempre disse que adoraria voltar”, diz ele. “Mas de certa forma acho que segui em frente e seria bastante peculiar voltar a esse mundo. Talvez fosse um pouco como Miss Havisham, arrastando todo mundo de volta no tempo.”