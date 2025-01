Shooting outside New York City nightclub leaves 10 wounded

Dez pessoas ficaram feridas em um tiroteio em frente a uma boate de Nova York na noite de quarta-feira, enquanto esperavam para entrar em um evento privado, disse a polícia.

Cerca de 15 pessoas estavam do lado de fora da boate Amazura às 23h15 de quarta-feira, no bairro Jamaica, no bairro de Queens, quando quatro homens a pé abordaram o grupo de jovens entre 16 e 20 anos.

Três ou quatro homens abriram fogo contra o grupo, disse o chefe da patrulha do NYPD, Philip Rivera, durante uma entrevista coletiva na manhã de quinta-feira.

A polícia acredita que cerca de 30 tiros foram disparados antes que os homens armados fugissem a pé. Eles então foram vistos entrando em um sedã com placas de outro estado.

Houve “tolerância zero para esses tiroteios sem sentido”, disse Rivera.

Seis mulheres e quatro homens foram levados para hospitais da região sem ferimentos fatais, disse ele.

Nas imagens publicadas nas redes sociais, é possível observar uma grande presença policial e diversas ambulâncias nos arredores da Amazura.

O motivo não foi conhecido imediatamente, mas Rivera disse: “Isto não é terrorismo”.