Sikkim govt plans ropeway system in Gangtok to ease road traffic

Em um movimento para enfrentar os desafios do tráfego urbano e aumentar o turismo, o governo de Sikkim apresentou um plano para introduzir um moderno sistema de corda aérea em Gangtok, informou uma declaração oficial na quinta -feira. A iniciativa, discutida durante uma reunião de alto nível presidida pelo primeiro -ministro PS Tamang durante o dia, visa transformar a infraestrutura de transporte da cidade e fornecer uma alternativa sustentável às viagens tradicionais baseadas em estradas.

A reunião, com a presença de funcionários do Departamento de Desenvolvimento Urbano (UDD), principais partes interessadas e potenciais investidores, focou na implementação do projeto de corda sob a lei de Sikkim, 2023.

Gangtok, a capital do estado, vem lidando com o aumento do congestionamento do tráfego devido ao aumento de veículos privados, ao espaço limitado da estrada e às mais longas durações de viagens. Espera -se que o sistema de corda alivie esses problemas, melhorando a atratividade e a acessibilidade estética da cidade, disse ele.

O UDD apresentou uma sessão de informações detalhada ao ministro principal, destacando a necessidade, a viabilidade e os benefícios do projeto. A apresentação incluiu dados de tráfego, avaliações básicas e projeções futuras, enfatizando o potencial da corda para melhorar a mobilidade, reduzir o congestionamento e apoiar os meios de subsistência locais através da criação de empregos.

O projeto, chamado Cable Golden Jubilee, em homenagem aos 50 anos do Estado de Sikkim, será desenvolvido sob um modelo de parceria público-privada (PPP) com uma estrutura anual de troca de renda fixa e estrutura de financiamento, disse ele.

O sistema de corda imagina como um modo de transporte pitoresco, eficiente e ecológico que atenderá a residentes e turistas. Ao reduzir a dependência dos veículos baseados na estrada, o projeto está alinhado com o compromisso de Sikkim com o desenvolvimento urbano sustentável e as soluções de transporte inovadoras, segundo o comunicado.

Uma vez operacional, o teleférico do Jubileu de Ouro deverá colocar Gangtok como uma cidade modelo para o transporte urbano na região, estabelecendo um ponto de referência para outros estados os seguirem.

As etapas a seguir implicam a preparação de um relatório detalhado do projeto (DPR), que descreverá os aspectos técnicos e financeiros da iniciativa, acrescentou.