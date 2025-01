Simon never linked the pain in his hands and feet to multivitamins – but a pathology test did

Quando a mão de Simon Bogemann começou a doer ao redor do volante em posição de garra em sua viagem de Geelong a Melbourne, ele começou a se preocupar.

Bogemann, então com 43 anos, também sentia formigamento nos pés e nos dedos todas as noites na cama e enquanto estava sentado durante os curtos intervalos de almoço no trabalho.

Seu médico de atenção primária atribuiu isso à falta de magnésio e recomendou um suplemento além do multivitamínico que ela já tomava para uma doença crônica.

Bogemann não sabia que ambas as cápsulas continham adição de vitamina B6, uma quantidade excessiva que poderia causar os sintomas que ele estava apresentando: um tipo de lesão nervosa conhecida como neuropatia periférica.

Um exame de sangue recomendado por seu nutricionista mostrou que seus níveis de vitamina B6 estavam 36 vezes acima da faixa recomendada.

‘Você compra um suplemento sem receita, apenas pensa que será bom para você, nada mal’: Simon Bogemann. Fotografia: Hanson Fiona Hanson/PA

A comercialização de vitaminas vendidas sem receita pela indústria do bem-estar está causando um aumento no número de pessoas que sofrem de neuropatia periférica associada ao excesso de vitamina B6 no sangue, alertou o principal órgão de patologistas da Austrália.

O Dr. David Kanowski, patologista químico da Sullivan Nicolaides Pathology em Brisbane, diz que a maioria das pessoas não sabe que está consumindo muita vitamina.

Bogemann certamente não tinha ideia: “Quando você compra um suplemento sem receita, você acha que será bom para você, e não ruim”.

Ela diz que tem sido um desafio mudar seu multivitamínico para um produto sem adição de B6.

“Uma coisa que aprendi é que o B6 parece ser adicionado, por algum motivo, a muitos suplementos vendidos sem receita médica”.

Também é encontrado em algumas bebidas energéticas, cereais matinais e shakes de proteína e perda de peso.

Os comprimidos de magnésio, comumente recomendados para o alívio das cólicas, geralmente contêm vitamina B6 porque pode ajudar na absorção do magnésio. Mas uma pessoa que toma dois comprimidos de magnésio por dia pode consumir mais de 120 mg de B6, excedendo em muito a ingestão dietética recomendada para adultos na Austrália de 1,3 mg a 2 mg por dia.

Anteriormente, acreditava-se que a neuropatia periférica era causada por doses de centenas de miligramas tomadas durante períodos de 12 meses ou mais, mas foram identificados casos. Sabe-se que ocorre em níveis tão baixos quanto 21 mg..

Se você percorrer o corredor das vitaminas na farmácia, encontrará todas elas. Você pode preencher um carrinho de compras inteiro Professor Matthew Kiernan

Os sintomas iniciais incluem dormência e formigamento nos pés, que podem se espalhar pelas pernas, afetando os braços e as mãos, com cãibras musculares e dores.

Em 2020, a Therapeutic Goods Administration (TGA) publicou um aviso de segurança. Em 2022, ainda preocupada com a falta de sensibilização, a TGA reduziu o limite até ao qual Os produtos devem exibir uma etiqueta de advertência. de 50 mg de B6 a 10 mg e produtos proibidos com mais de 100 mg.

No entanto, os casos continuaram a aumentar. Entre janeiro de 2020 e outubro de 2024, a TGA recebeu 81 notificações de eventos adversos de neuropatia periférica associados a medicamentos contendo um ingrediente de vitamina B6, sendo a maioria deles notificados nos últimos dois anos.

Kanowski diz que a publicidade nas redes sociais e outros meios de comunicação promove a ideia de que tomar mais vitaminas é bom para a saúde.

“Entendemos que se você quiser combater os maus hábitos, como fumar ou beber demais, talvez possa neutralizar com vitaminas”, afirma.

Kanowski diz que a TGA tem sido “bastante indiferente”, a menos que haja toxinas em um produto.

A nutricionista de Victoria, Fiona Sammut, diz que é uma grande tarefa esperar que os consumidores leiam e interpretem isenções de responsabilidade e formulações de “pequenas fontes”.

Ela diz que as pessoas que veem alegações de que as vitaminas “aumentarão sua energia” podem tomar vários suplementos pensando que são inofensivos.

Embora os alimentos sejam frequentemente enriquecidos com vitaminas por “razões específicas baseadas em evidências”, como pão fortificado com vitamina B1Sammut diz que não há razão semelhante para a fortificação com vitamina B6, porque não há uma alta incidência de deficiência de vitamina B6.

A maioria das pessoas obtém vitamina B6 suficiente em suas dietas a partir de alimentos como peixes, frutas não cítricas e vegetais ricos em amido, além de altas ingestões de Não foi relatado que B6 de fontes alimentares naturais causa efeitos adversos..

Sarah* teve sintomas de neuropatia periférica durante anos, mas “nunca pensou nisso” porque presumiu que estavam relacionados com a sua doença de Crohn.

Olhando para trás, ele diz que os sintomas começaram cerca de um ano depois que ele começou a tomar um multivitamínico contendo 60 mg de B6 após a cirurgia para perda de peso em 2011, além dos 82 mg de magnésio que ele tomava há anos devido a cãibras nas pernas. .

Ela fazia exames de sangue anuais conforme recomendado por seu nutricionista, mas foi só no final de 2021 que o laboratório de patologia testou seus níveis de vitamina B6 e descobriu que estavam 15 vezes mais altos do que a faixa recomendada.

Na maioria dos casos, assim que os níveis de vitamina B6 voltarem ao normal, a neuropatia periférica irá melhorar lentamente ao longo de seis a 12 meses, mas em alguns casos graves pode ser irreversível.

O professor Matthew Kiernan, executivo-chefe da Neuroscience Australia, descreveu um caso que viu em sua prática clínica de um paciente de 40 anos que temia ter doença do neurônio motor antes de o médico associar os sintomas do entusiasta da academia a ingestão excessiva de vitamina B6 dos suplementos que ele consumiu como parte de seu programa de condicionamento físico.

Kiernan, que diagnosticou mais pacientes com neuropatia periférica após a publicação de seu artigo sobre o caso publicado no Australian Medical Journalacredita que deveria haver limites para a quantidade de suplementos que as pessoas podem comprar porque são desnecessários para pessoas que seguem uma dieta equilibrada.

“Nada disso é monitorado. Então se você for na farmácia e procurar vitaminas, você encontra todas lá. Você pode ter um carrinho de compras cheio deles.”

*Nome alterado por motivos de privacidade