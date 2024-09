Simplificando o Caminho para a Residência e Cidadania Portuguesa

Para muitos aspirantes a residentes e futuros cidadãos de Portugal, aprender a língua portuguesa é um marco fundamental.

No entanto, isso não precisa ser um desafio avassalador. O Portuguese Lab, desenvolvido pelo IAS, é uma iniciativa especialmente projetada para ajudar os indivíduos a alcançarem o nível A2 de português – um requisito básico, porém essencial, para aqueles que buscam residência permanente ou cidadania. Este programa é adaptado para tornar o aprendizado da língua acessível e gerenciável, garantindo que os clientes possam atender a esse importante critério com tranquilidade.

Nesta entrevista, exploramos a inspiração por trás do Portuguese Lab, suas ofertas exclusivas e como ele apoia os clientes durante o processo de aprendizado do português, tornando a transição para a vida em Portugal o mais suave possível.

A ideia por trás do Portuguese Lab nasceu de uma observação simples: muitos dos nossos clientes enfrentavam desafios para cumprir o requisito de língua para a nacionalidade portuguesa ou residência permanente. Percebemos que as opções existentes não atendiam completamente às necessidades únicas de pessoas que são ocupadas, muitas vezes nervosas com a ideia de aprender uma nova língua, e que precisavam de uma solução que se encaixasse em suas vidas de maneira harmoniosa. Ao criar o Portuguese Lab, nosso objetivo é facilitar esse processo, torná-lo menos estressante e mais acessível, garantindo que nossos clientes consigam, com confiança, o certificado de língua portuguesa A2, um passo crucial em sua jornada.

O Portuguese Lab se destaca porque não é apenas sobre aprender um idioma; trata-se de tornar todo o processo de obtenção de residência ou cidadania portuguesa mais fluido e personalizado. Compreendemos que cada pessoa tem diferentes níveis de conforto e estilos de aprendizado. Por isso, oferecemos dois caminhos distintos. A nossa plataforma “Já Está” é perfeita para quem prefere um ritmo autodidata, focado no exame, ajudando a melhorar as habilidades de conversação diária e a se preparar para o exame do certificado A2. Por outro lado, a opção PLA é voltada para indivíduos que prosperam em um ambiente de aprendizado estruturado e valorizam o progresso constante sem a necessidade de um exame final. Esta opção proporciona um aprendizado interativo e estruturado sem a pressão de uma prova conclusiva. Ambos os caminhos são projetados com o sucesso do cliente em mente, garantindo que recebam o apoio necessário da forma que mais lhes convém.

Falando das diferentes opções, quais são as principais diferenças entre os caminhos PLE e PLA?

A principal diferença está na abordagem à certificação.

O caminho PLE, apoiado pela nossa plataforma “Já Está” – uma plataforma pensada e personalizada para as necessidades dos nossos clientes, é orientado para o exame e projetado para auxiliar aqueles que pretendem fazer o exame do certificado A2. É um programa flexível, autodidata, que abrange desde a gramática básica até a prática conversacional, permitindo que os alunos se preparem de forma completa no seu próprio ritmo. Neste formato, o aluno se inscreve em uma plataforma de apoio ao estudo, onde deve completar 112 horas. Com o apoio dos nossos professores, a plataforma “Já Está” visa preparar os alunos para o exame CIPLE. Com a plataforma “Já Está”, os alunos podem aprender português no seu próprio ritmo e de acordo com a sua disponibilidade e agenda.

O caminho PLA, por sua vez, é projetado para aprendizes que preferem uma experiência guiada, sem a pressão de um exame final. É um curso online abrangente de 150 horas, com suporte contínuo de professores certificados. Esta opção é ideal para quem deseja obter a certificação por meio da participação regular nas aulas, em vez de ser avaliado através de uma prova. A principal diferença entre as duas opções que apresentamos aos nossos clientes é a necessidade ou não de realizar um exame final para obter o certificado A2 em português. Ao longo do programa, você participará de aulas interativas conduzidas por professores certificados, que o guiarão em cada etapa do caminho. O foco está nas habilidades práticas da língua, então você se envolverá em atividades que ajudam a dominar os fundamentos do português. Ao completar as 150 horas, você obterá um certificado A2, um requisito essencial para a residência ou cidadania.