Singapore denied entries to 33,100 foreigners in 2024 for being security risk

Cingapura negou a entrada de 33.100 estrangeiros em 2024, depois de ser descoberto que eles representavam riscos de imigração ou segurança para o estado da cidade, disse a autoridade de imigração e os pontos de controle (ICA) na sexta -feira. Isso foi 4.500 a mais que os 28.600 estrangeiros rejeitaram a entrada em 2023, a ICA acrescentou que administrou mais de 230 milhões de viajantes nos pontos de controle do ano passado, 38 milhões a mais do que no ano anterior.

A ICA disse que aqueles que se recusaram na entrada foram avaliados que potencialmente superam ou trabalham ilegalmente ou cometem crimes no estado da ilha multiétnica.

A ICA disse que o salto nos visitantes anuais se deveu em grande parte a um aumento nos pontos de controle da terra de Cingapura, o que representa mais de 75 % de todos os viajantes.

Por exemplo, mais de 562.000 cruzamentos de terra foram registrados em um único dia em 20 de dezembro de 2024 nos pontos de controle de Tuas e Woodlands, os dois títulos de ponte fazem com que a Peninsular Malaysia.

A ICA disse que seu novo conceito de liquidação (NCC) no aeroporto de Changi, com faixas automatizadas e autorização sem passaportes no aeroporto e progressivamente em todos os pontos de controle do mar, ajudou a eliminar visitantes indesejáveis.

A biometria facial e os dados da IRIS compilados através do NCC são analisados ​​pela nova unidade de centro de diretoria integrada da ICA. Use a análise de dados para identificar estrangeiros de alto risco antes de chegar aqui.

Esses estrangeiros são marcados para verificações mais rígidas quando tentam eliminar a imigração. As faixas automatizadas nos pontos de controle têm um balcão de capacidades de detecção de falsificação apoiadas por sistemas de detecção de biometria multimodais, acrescentou.

“Isso permite que os oficiais da ICA detectem viajantes usando passaportes fraudulentos, bem como viajantes repetidos que são passados ​​por identidades falsas, pois teríamos sua biometria em nosso banco de dados”, disse o Straits Times citou a ICA.

Aqueles que anteriormente cometeram crimes em Cingapura serão identificados e tentarão novamente o país com um nome diferente.

Em um parlamento em setembro de 2024, o Ministro de Estado dos Assuntos Interior do início, Sun Xueling, disse que nenhum regime de visto pode impedir que visitantes indesejáveis ​​entrem em Cingapura.

Ele acrescentou que, além do uso da tecnologia, a ICA também usa informações avançadas para passageiros, como manifestos de voo e cartões de chegada, para avaliar viajantes estrangeiros. Sun disse que os viajantes repetidos serão marcados no banco de dados biométrico, já que a ICA teria capturado seus dados biométricos durante a visita anterior.

As estatísticas da ICA também mostraram que o número de criminosos de imigração presos caiu para 536 em 2024 de 587 em 2023.

O número de sobreviventes presos em 2024 caiu para 475 de 542 em 2023. Mas o número de prisões de imigrantes ilegais aumentou para 61 em 2024, de 45 em 2023, com 25 deles capturados pela Guarda Costeira da polícia antes de entrar em Cingapura.

Mais pessoas também foram presas por moradia ou usando criminosos de imigração. Esse número aumentou para 389 em 2024 em comparação com 327 em 2023, de acordo com o relatório amplo -Blade. Significativamente, houve um aumento de mais de cinco vezes no número de pessoas presas por crimes de casamento de conveniência em 2024 em comparação com 2023, quando houve oito casos.

A ICA disse que as 41 pessoas presas em 2024 foram o resultado de um aumento nos esforços de aplicação para investigar e interromper esses sindicatos. Os condenados por sua participação em um casamento de conveniência podem ser presos por até 10 anos, multados com SGD10.000 ou ambos.