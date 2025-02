Singapore to fork out billions for Changi airport upgrades

Cingapura cumprirá um SGD adicional de 3,7 bilhões em melhorias no aeroporto de Changi, incluindo um quinto terminal tão aguardado, já que o país procura manter sua posição como um centro de aviação global superior, disse seu líder na terça -feira. O primeiro-ministro Lawrence Wong anunciou a nova infusão ao apresentar o orçamento de 2025 da cidade-estado, que também incluiu uma ampla gama de incentivos em dinheiro para as instalações antes das eleições no final deste ano.

Servindo em um duplo papel como Ministro das Finanças, Wong disse que parte dos fundos será usada para construir um quinto terminal no aeroporto, que viu cerca de 67,7 milhões de passageiros passarem por suas portas no ano passado.

“Quando concluído, o Terminal 5 expandirá a capacidade do nosso aeroporto em mais de 50 % e garantirá que Cingapura permaneça uma porta de entrada crítica para viagens e comércio global”, disse ele.

A nova recarga de 5 bilhões de SGD (US $ 3,7 bilhões) para o Fundo de Desenvolvimento Aeroporto Changi “garantirá recursos suficientes para desenvolver nosso ar hub”, acrescentou Wong. O Terminal 5 foi proposto pela primeira vez em 2013 e a construção deve continuar no final deste ano, após atrasos na pandemia, disseram as autoridades.

O novo terminal deve estar operacional em meados da 2030s.

É um dos maiores centros de trânsito da Ásia, com mais de 100 companhias aéreas que operam a partir do aeroporto. O governo colocou 3 bilhões de SGD em seu fundo de desenvolvimento aeroportuário em 2015, quando foi criado, acrescentando 1 bilhão de SGD em 2016 e SGD 2 bilhões em 2023, de acordo com a mídia local.

Também no discurso do orçamento de terça -feira, o primeiro como primeiro -ministro desde que assumiu o cargo em maio, Wong anunciou uma série de folhetos do governo, até para ajudar os cidadãos a enfrentar os altos custos da vida e melhorar as habilidades de emprego. Os presentes incluem cupons SGD 800 para que cada casa de Cingapura seja distribuída a partir de maio; Parte de desembolsos regulares do estado.

Os itens do orçamento estavam à frente das eleições gerais, que devem ser chamadas antes de novembro. O Popular Partido de Ação (PAP), que governou Cingapura desde 1959, deve enfrentar um difícil desafio de uma oposição ressurista, com base nos lucros durante as últimas pesquisas em 2020.

O PAP conquistou 83 dos 93 assentos em jogo nessas eleições, mas o partido dos trabalhadores da oposição surpreendentemente capturou 10 assentos sem precedentes. Wong também disse que o governo entregará 5 bilhões de SGDs a um fundo costeiro e de proteção contra inundações e outros 5 bilhões de SGD a uma piscina que suporta energia limpa.

Cingapura também estudava o potencial da energia nuclear e “tomaria mais medidas para desenvolver sistematicamente nossas capacidades nessa área”, acrescentou o primeiro -ministro.