Skal appoints 10 members from India to global committees

Temos o prazer de anunciar que 10 Skalhagues da Índia de vários comitês internacionais globais de skal foram designados, marcando uma conquista importante para a representação indiana dentro da organização. Esse marco significa uma nova era de liderança, colaboração e influência para a Índia na configuração do futuro da Skal no cenário global.

Os membros designados vêm dos 9 comitês globais, reforçando o compromisso da Índia com a excelência e o compromisso global. Sua seleção fortalece ainda mais o papel fundamental da Índia no avanço da missão e dos valores internacionais de skal no setor de turismo e hospitalidade. Os membros designados incluem SK B Gopinath, do Skal International Chennai, que foi designado para o Comitê de Finanças.

Shekhar Divadkar, do Skal International Goa, ingressará no Comitê do Governo, Estatuto e Estatuto, enquanto Sk J Earnest IMMANUEL pelo Skal International Hyderabad e Mark Mendes, do Skal International Goa, foram nomeados para o comitê de mídia, relações públicas, marca e marketing.

Ranjini Nambiar, de Skal International Bangalore, servirá no Fundo de Desenvolvimento de Membros e Florimond Volckaert, e Upendra Kulkarni, da Skal International Pune, foi selecionada para o Comitê de Sustentabilidade. Manoj Mathew, da Skal International Bangalore, ingressará no Congresso, no Comitê Internacional de Reuniões e Patrocínio, enquanto Vipul Tanna, do Skal International Mumbai South, foi nomeado para o Comitê de Tecnologia.

Greesh Bindra, da Skal International Delhi, servirá em feiras comerciais, o Comitê Global de Associações e Defesa, e SK. Som Prakash Malik, do Skal International Goa, foi nomeado para o Comitê de Treinamento.

Falando sobre essa conquista, Sanjiv Mehra, presidente da Skal International India, disse: “É um orgulho da Skal International India, uma vez que nossos membros estimados assumem papéis -chave nos comitês globais da Skal International. Sua nomeação é um testemunho de liderança, dedicação e excelência de que a Índia contribui para a indústria mundial de turismo e hospitalidade. Parabenizamos -os e aguardamos suas valiosas contribuições na futura configuração do Skal em todo o mundo.

Essa conquista não é apenas um momento de orgulho para a Índia Skal, mas também reforça seu compromisso de melhorar sua presença global. Ele enfatiza a dedicação da organização para promover contribuições chocantes para a indústria de viagens e turismo, enquanto promove liderança e colaboração através de fronteiras.