'Skyrocketing' airfare, lack of tariff regulation dominate PAC meeting

As preocupações com as tarifas aéreas “disparadas” e a “pouca acção” por parte das agências governamentais e reguladores dominaram a reunião do Comité de Contas Públicas (PAC) do Parlamento na quarta-feira, enquanto vários deputados pediam a entrega de contas de operadores aeroportuários privados e companhias aéreas para fornecer alívio aos passageiros. O presidente do PAC, KC Venugopal, descreveu a reunião do painel, que viu discussões intensas e às vezes amargas ao longo das linhas partidárias no passado, como “uma das melhores” sessões.

Os membros, disse ele, expressaram preocupação pelo facto de a Autoridade Reguladora Económica dos Aeroportos (AERA) “não estar a agir adequadamente como reguladora”.

“Precisamos de respostas claras”, disse ele ao PTI após a reunião.

Ele disse que o órgão regulador não poderia responder adequadamente às questões levantadas pelos membros.

O deputado sênior do Congresso disse: “Os membros expressaram preocupação com o fato de as tarifas aéreas estarem disparando e não haver nenhuma ação por parte da Direção Geral de Aviação Civil (DGCA) ou do Departamento de Aviação Civil”.

Fontes disseram que alguns deputados pediram uma alteração na Lei AERA para torná-la mais eficaz na regulação das tarifas em meio ao descontentamento geral sobre questões como o aumento “arbitrário” nas taxas de desenvolvimento do usuário e a manipulação de preços, pois argumentaram que o sistema existente não conseguiu resolver a responsabilidade. e transparência na operação dos operadores privados.

“Alguns deputados ficaram incomodados com a forma como as tarifas aeronáuticas e não aeronáuticas são decididas e apontaram a necessidade de um mecanismo de consulta prévia”, disse uma fonte. Um parlamentar disse que deveria haver um órgão quase judicial para ouvir estas questões.

O Secretário da Aviação Civil e o Presidente da AERA estiveram entre os que compareceram perante o painel na reunião onde foram feitas apresentações sobre assuntos relacionados. Enquanto a AERA tem a tarefa de regular as tarifas dos serviços que abrangem os principais aeroportos, a DGCA trata principalmente de questões de segurança.

Fontes disseram que os membros do PAC estavam geralmente insatisfeitos com as respostas dos funcionários e o painel pediu-lhes que apresentassem uma resposta detalhada. Vários membros, disseram as fontes, deram exemplos de alguns aeroportos onde a taxa de desenvolvimento do utilizador (UDF), que está incluída no bilhete de avião, aumentou muitas vezes desde que foram entregues a operadores privados.

Alguns deles pediram aos funcionários detalhes sobre as receitas arrecadadas para diferentes conceitos e para que eram utilizadas. Um deputado, disseram as fontes, falou sobre o desenvolvimento imobiliário e subsequentes aluguéis cobrados pelos operadores privados nos aeroportos, e apelou à transparência e responsabilização pela utilização adequada das receitas.

Um deputado elogiou o plano UDAN do governo, que prevê conectividade aérea para cidades mais pequenas, mas observou que muitas das suas rotas não são servidas ou não são servidas adequadamente por companhias aéreas privadas, uma vez que se concentram em rotas mais lucrativas. “É um golpe para a visão do homem comum voando”, acrescentou.