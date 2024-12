Snowshoeing and rescue monks: a monastery escape in the Swiss Alps

EiEra um dia gelado de dezembro quando o guia de montanha Kingsley Jones viu pela primeira vez um monge resgatado em ação. Ele liderava um pequeno grupo pela sinistra Combe des Morts quando passou por uma cabana de resgate, uma das muitas espalhadas por esta área propensa a avalanches, e notou uma mulher lá dentro lutando contra o frio intenso. Ele ofereceu ajuda e ela disse que já havia pedido ajuda. E logo ele chegou, na forma de um monge agostiniano, sobre esquis, equipado com uma garrafa quente de granadina e camadas quentes, que a acompanhou até a segurança de um local próximo. Hospício do Grande São Bernardomosteiro e albergue de viajantes no Col du Mont-Joux a 2.473 m.

Este tipo de resgate é realizado nas passagens montanhosas ao redor do Col du St Bernard, na fronteira entre a Suíça e a Itália, desde 1050. E apesar das mudanças nos equipamentos externos, nos modos de resgate e na tecnologia de localização de avalanches ao longo dos séculos, o hospício (criado por São Bernardo de Aosta para oferecer refúgio aos peregrinos que viajavam pela Via Francigena de Canterbury a Roma) permaneceu praticamente inalterado. mudanças.

No dia em que cheguei lá não houve drama de resgate, embora estivesse um frio congelante em torno de -20°C. Meu amigo Dan e eu alugamos um carro em Genebra e o deixamos no estacionamento do Super St Bernard, pouco antes do italiano. alfândega. Não foi a minha primeira vez aqui no inverno; Já havia se passado mais de uma década, com um grupo e um guia como Kingsley. Mas desta vez, depois de termos feito mais raquetes de neve e cursos de habilidades de inverno, e com nossos próprios transceptores e pás de neve, e depois de verificar as condições de avalanche, fomos sozinhos para o hospício.

Alguns monges e uma equipe de São Bernardo resgatam um viajante e o levam de volta ao hospício, por volta de 1955. Fotografia: George Pickow/Três Leões/Arquivo Hulton/Getty Images

Há dois anos, também vim aqui no verão e encontrei as estradas (agora cobertas de neve espessa e brilhante) lotadas de ônibus cheios de turistas. Porém, durante sete meses do ano (novembro a maio) apenas esquiadores ou praticantes de raquetes de neve podem visitar, e o ambiente nas montanhas e no interior do hospício se transforma em um local silencioso de contemplação.

O Combe des Morts recebeu esse nome devido ao alto risco de avalanches e à razão pela qual Bernardo de Menthon estabeleceu aqui o mosteiro, com as portas sempre abertas para quem precisa de refúgio.

No dia em que Dan e eu partimos, estava ensolarado e ventando levemente e nos movemos rapidamente. Pouco depois passamos pela cabana de resgate onde uma placa de cerâmica colada nas paredes de pedra dizia: “São Bernardo nos guia”.

Bernardo morreu em 1081 e em 1681 foi canonizado, tornando-se padroeiro dos montanhistas. Após nossa caminhada de cinco quilômetros, as paredes brancas do hospício apareceram, com uma estátua de São Bernardo ao lado, com o diabo acorrentado a seus pés, representando a superação dos perigos enfrentados pelos montanhistas.

Kingsley liderou viagens a hospícios por mais de 25 anos com Montanhismo de gelobaseado em Lake District, e antes da minha viagem ele me disse que o tipo de pessoas que vinham havia mudado naquela época.

“Antes eram apenas esquiadores, principalmente suíços e idosos”, diz ele. “Mas quando os sapatos de neve começaram a chegar, o público ficou mais jovem também, muitos deles tinham entre 20 e 30 anos. Agora, até algumas famílias fazem a viagem e os americanos parecem ter ouvido falar disso também.”

Embora muitos costumavam ver o alojamento como uma base funcional para escalar o vizinho Monte Fourchon e os picos circundantes, hoje é o aspecto espiritual que parece atrair mais, Kingsley disse: “Entrando pela porta do hospício, passando pelos trenós de Los Rescue são ainda usados ​​como teriam sido usados ​​no século 11, eles são incrivelmente atmosféricos e atraem um grande número de pessoas.”

A igreja do Hospício do Grande São Bernardo. Fotografia: Marco Arduino/Alamy

Quando Dan e eu chegamos, já havia um grupo de esquiadores de montanha suíços tomando chá doce, olhando mapas, um grupo de britânicos com um guia, e uma senhora e seu companheiro dos EUA (o albergue pode acomodar cerca de 80 pessoas em dois andares). . Três monges residentes (conhecidos como cónegos) estão aqui durante o inverno, bem como um punhado de voluntários leigos. Falei com um deles, Pascal, na casa dos 20 anos e da França, que veio aqui por um tempo para pensar sobre o que fazer a seguir com sua vida.

Depois de uma refeição de sopa quente seguida de uma simples porção de carne e dois legumes, era hora de ir à missa. Como uma alma não-religiosa, normalmente não me sentaria ali, mas aqui em cima, trancado numa simples cripta subterrânea de pedra com paredes grossas que ofereciam proteção contra a nevasca que se formava lá fora, não pude resistir. Como eu só falava francês de estudante, não entendia a maior parte do que era dito, mas as palavras faladas em voz baixa e a canção dos monges eram incrivelmente reconfortantes. Então fui direto para o meu quarto, me enrolei nos cobertores grossos e percebi como poucas coisas haviam mudado desde a minha última visita.

Cães de resgate São Bernardo foram criados aqui pelo menos desde o início do século 18, mas com o advento das câmeras de imagem térmica e dos helicópteros eles se tornaram redundantes.

No dia seguinte, depois de caminharmos até o Col Ouest de Barasson e voltarmos para olhar da Suíça para a Itália, Pascal nos mostrou as lojas de alimentos locais com caminhões gigantes de queijo e vinho local (diz-se que Napoleão e seus homens beberam mais de 22.000 garrafas em 1800, acumulando uma conta que o então presidente francês François Mitterrand só pagou em 1984). Depois, um dos monges nos levou ao sótão, onde um pequeno museu conta a história do prédio e de seus antigos moradores ainda mais famosos: os cães de resgate São Bernardo.

Os cães de resgate São Bernardo não trabalham mais nas montanhas, mas continuam populares entre os turistas. Fotografia: Fred 12/Shutterstock

Criados aqui pelo menos desde o início do século 18 (quando os registros começaram), os cães eram especialistas em farejar pessoas soterradas em avalanches e sua semelhança apareceu em livros, pinturas e desenhos animados. Com o advento das câmaras termográficas e dos helicópteros, estes residentes de 70 kg tornaram-se redundantes e demasiado caros para serem mantidos aqui, mas ainda têm uma casa na montanha em Martigny, em Barryland, um gatil e centro de visitantes, e podem visitar-nos novamente. todo verão e conhecer muitos turistas. No inverno, o único exemplar é um São Bernardo empalhado do ano 1800, que teria salvado mais de 40 vidas.

Na última manhã é difícil sair. Passei tanto tempo lendo perto da janela e observando a neve cair quanto caminhando, e me sinto estranhamente revigorado.

Ao voltarmos pela neve, lembro-me de uma frase da oração de São Bernardo: “Depois de desfrutarmos das belezas da natureza, voltamos ao nosso dever mais felizes e mais fortes”. Tendo passado um fim de semana confortável neste paraíso congelado, rodeado de história, amantes da montanha e monges resgatadores, não preciso ser católico para dizer “Amém” a isso.

Sincelo oferece um guia três dias/duas noites Caminhada com raquetes de neve até Grand St Bernard Hopsice experiência a partir de £ 549 por pessoa. Phoebe Smith é autora de Wayfarer: Love, Loss and Life on Britain’s Ancient Paths, disponível em Livraria Guardião e selecionado para o livro de viagens do ano de 2025 de Edward Stanford