Son of US senator jailed for 28 years over chase and crash that killed police officer

O filho adulto do senador republicano da Dakota do Norte, Kevin Cramer, foi condenado a 28 anos de prisão em conexão com uma perseguição selvagem na qual fugiu de um hospital e bateu no veículo de um policial, matando-o.

Ian Cramer, 43, se declarou culpado em setembro de todas as acusações contra ele, incluindo homicídio culposo enquanto fugia de um policial, impedimento de prisão, perigo imprudente, fuga de um policial e delitos relacionados a drogas e direção. Essas acusações estavam relacionadas à perseguição e acidente em dezembro do ano passado que matou o vice-xerife do condado de Mercer, Paul Martin, de 53 anos.

A juíza do Tribunal Estadual Bobbi Weiler proferiu a pena de 38 anos com 10 anos de suspensão, três anos de liberdade condicional e crédito por mais de um ano de prisão. Também incluía tratamentos recomendados para dependência e saúde mental. Mas ele provavelmente não cumprirá os 28 anos completos, disse o juiz.

“Ele [state] O departamento penitenciário tem sua própria política sobre quanto tempo você vai cumprir”, disse Weiler. “Estes não são mínimos obrigatórios, o que significa que você provavelmente cumprirá uma pequena parte desses 28 anos e estará em liberdade condicional, de modo que… lhe dará a oportunidade de ter uma segunda chance que o deputado Martin não tem. , nem sua família também.”

Ian Cramer, vestindo laranja e sentado calmamente ao lado de seu defensor público, pediu desculpas à família de Martin quando questionado se gostaria de falar.

Ele acrescentou: “Eu não tinha intenção de fazer nada disso. “Foi um acidente e só espero que um dia eles possam me perdoar e acho que o melhor para mim é ir a um hospital e buscar mais ajuda.”

Uma foto de reserva fornecida pelo Gabinete do Xerife do condado de McLean, Dakota do Norte, mostra Ian Cramer. Na segunda-feira, 4 de março de 2024. Foto: AP

Grande parte da sentença se concentrou no vício e na saúde mental de Cramer. Sua mãe, Kris Cramer, leu um comunicado dizendo que seu filho “machucou gravemente o cérebro por conta própria” e está lidando com uma doença mental. Ela se desculpou e disse: “Eu realmente me sinto responsável pelo que aconteceu no dia 6 de dezembro. [2023].”

A polícia de Bismarck disse que a mãe de Ian Cramer o levou a um hospital por problemas de saúde mental. Documentos judiciais dizem que ele entrou no banco do motorista do veículo de seus pais depois que sua mãe saiu e deu ré pela porta fechada da garagem da ambulância do hospital. Mais tarde, ele fugiu dos policiais quando um deles o confrontou em Hazen, a cerca de 113 quilômetros de Bismarck, disseram as autoridades.

Cramer atingiu velocidades de mais de 160 km/h (100 mph) e continuou andando mesmo depois que um prego furou dois pneus, de acordo com documentos judiciais. Mais pregos foram colocados e Cramer desviou e bateu de frente no carro patrulha de Martin, jogando-o a cerca de 30 metros de altura, disseram as autoridades. Martin foi declarado morto em um hospital local.

Cramer se declarou inocente no caso de homicídio em abril. Ele foi inicialmente acusado de homicídio culposo, posteriormente modificado para crime de homicídio culposo, que acarreta pena máxima de 20 anos de prisão. Ele foi detido na prisão do condado de McLean, em Washburn, sob fiança de US$ 500.000 em dinheiro.

Todos os crimes pelos quais ele se declarou culpado acarretam uma pena máxima de pouco mais de 38 anos de prisão, de acordo com o documento de sentença do promotor apresentado no início de dezembro.

Em março, Ian Cramer se declarou inocente de acusações criminais adicionais de roubo, dano criminal e perigo imprudente em conexão com os eventos no Hospital Bismarck. Um julgamento com júri está marcado para janeiro.

Kevin Cramer tem ditado seu filho “sofre de graves transtornos mentais que se manifestam em graves paranóias e alucinações”.

O senador foi reeleito para um segundo mandato em novembro.