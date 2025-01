Sopa Lodges appoints Global Destinations as official marketing and sales representative in India

Sopa Lodges, uma renomada rede de alojamentos de safári na África Oriental, nomeou a Global Destinations como seu representante oficial de marketing e vendas na Índia. Esta colaboração estratégica visa elevar a presença da marca Sopa Lodges e proporcionar experiências de safari incomparáveis ​​aos viajantes indianos que visitam o Quénia e a Tanzânia.

Com propriedades localizadas em alguns dos destinos de vida selvagem mais emblemáticos de África, Sopa Lodges é há muito tempo líder na oferta de experiências de safari autênticas e envolventes. A parceria com a Global Destinations visa melhorar o acesso dos viajantes indianos a estas aventuras extraordinárias, dando-lhes a oportunidade de explorar a beleza natural e a vida selvagem da África Oriental com estilo e conforto.

Expressando seu entusiasmo com a parceria, Kennedy Ayoti, diretor de operações da Sopa Lodges, disse: “A Índia é um mercado emergente para o turismo de safári e estamos entusiasmados com a parceria com a Global Destinations para apresentar a beleza e a exclusividade dos Sopa Lodges aos viajantes indianos. experiência e rede nos permitirão oferecer encontros memoráveis ​​com a vida selvagem na África Oriental.”

A Global Destinations, uma empresa líder em representação de vendas e marketing, tem sido fundamental na promoção de experiências de viagens premium há mais de 15 anos. À medida que a empresa continua a expandir o seu portfólio, a adição do Sopa Lodges destaca o seu compromisso em proporcionar aos viajantes indianos experiências de viagem excepcionais e únicas.

Pranav Kapadia, fundador e diretor de destinos globais, compartilhou: “Estamos honrados em representar o Sopa Lodges. Sua mistura de luxo, sustentabilidade e experiências autênticas de safári alinha-se perfeitamente com a crescente demanda por viagens experienciais entre os consumidores indianos”.

Esta parceria é um passo importante na expansão da presença da Sopa Lodges na Índia, permitindo que mais viajantes experimentem a vida selvagem incomparável de África através de uma luxuosa experiência de safari.