South Africa sees strong recovery, growth in tourism sector

O sector do turismo da África do Sul continuou a mostrar uma forte recuperação e crescimento, com um aumento de 5,7 por cento no número de visitantes nos primeiros 10 meses do ano passado, disse o Turismo Sul-Africano (SAT) na terça-feira.

“Entre Janeiro e Outubro de 2024, a África do Sul recebeu 7,2 milhões de visitantes, um aumento impressionante de 5,7 por cento em comparação com o mesmo período do ano passado”, afirmou o SAT num comunicado. “Os primeiros indicadores da recente temporada de férias sugerem um forte desempenho do setor, com altas taxas de ocupação e forte participação em eventos em todo o país”.

“No espaço de eventos empresariais, o Turismo da África do Sul garantiu até agora 53 candidaturas para eventos internacionais no exercício financeiro de 2024/2025. Espera-se que estes eventos gerem R616 milhões (cerca de 33 milhões de dólares) para a economia e atraiam mais de 24.000 delegados entre 2024 e 2029, consolidando ainda mais a posição da África do Sul como um destino líder para conferências e eventos globais”, disse a agência oficial nacional de marketing turístico do governo sul-africano.

O ano financeiro de 2024-2025 da África do Sul, que começou em 1 de abril de 2024, terminará em 31 de março de 2025.

“A SAT continua focada em impulsionar o crescimento sustentável no sector, e somos inabaláveis ​​no nosso compromisso de mostrar ao mundo a beleza incomparável do nosso país, incluindo o nosso rico património cultural e natural, ao mesmo tempo que impulsionamos o crescimento económico inclusivo e contribuímos para a redução do desemprego. “, dizia o comunicado.

Na segunda-feira, o Presidente Cyril Ramaphosa disse que o sector do turismo baseado na natureza da África do Sul tem um grande potencial para impulsionar o crescimento inclusivo e sustentável, e que como anfitrião da primeira cimeira do G20 em solo africano este ano, a África do Sul mostrará o que o país pode oferecer em termos de turismo.