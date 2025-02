South Korea orders all airports to install bird detection cameras, radars

As autoridades sul -coreanas disseram a todos os aeroportos de todo o país que serão ordenados a instalar câmeras e radares de detecção de aves após o acidente de avião de Jeju que deixou 179 pessoas mortas.

O Boeing 737-800 voou da Tailândia para Muan, no sudoeste da Coréia do Sul, em 29 de dezembro, com 181 passageiros e tripulantes quando ele desembarcou no aeroporto de Muan e explodiu em uma bola de incêndio depois de atingir uma barreira de concreto. Foi o pior desastre da aviação no chão da Coréia do Sul.

No momento do acidente, o piloto alertou sobre o golpe de um pássaro antes de deixar uma primeira tentativa de pouso. O avião caiu em sua segunda tentativa quando o trem de pouso não surgiu. Os pesquisadores da Coréia do Sul e os Estados Unidos ainda estão investigando a causa do acidente, o que causou o duelo nacional com monumentos comemorativos estabelecidos em todo o país.

Os novos planos foram anunciados como parte de uma inspeção especial de segurança em todo o país do aeroporto, juntamente com uma pesquisa abrangente de instalações que atraem particularmente as aves.

“Todos os aeroportos estarão equipados com pelo menos uma câmara de imagens térmicas”, disse o Ministério da Terra em comunicado, acrescentando que eles pretendem começar a lançar no próximo ano.

Os dispositivos Sonic Mobile também serão implementados principalmente para lidar com “aves médias e grandes”.

“Os radares de detecção de aves serão instalados em todos os aeroportos para melhorar a detecção precoce de aves distantes e melhorar as capacidades de resposta para aeronaves”, acrescentou o ministério.

O radar detectará o tamanho do pássaro e suas rotas de movimento, e essas informações serão transmitidas aos controles de tráfego aéreo que, por sua vez, serão comunicados com o piloto. O ministério também disse que “eles estabelecerão uma base legal” para mover as instalações que atraem pássaros, como instalações e pomares de tratamento de resíduos de alimentos, longe dos aeroportos e impor novas restrições à distância às novas instalações.

O presidente interino da Coréia do Sul, Choi Sang-Mok, ordenou a inspeção de segurança de emergência de um Jeju Air e todas as companhias aéreas nacionais depois que um Jeju Air Boeing 737-800 caiu no Aeroporto Internacional de Muan, matando 175 passageiros e quatro tripulantes. As investigações estão em andamento para determinar a causa, incluindo possíveis ataques de aves e possíveis falhas no sistema de controle.

“A principal prioridade é estabelecer medidas abrangentes de reforma por meio da segurança da aviação para impedir a recorrência de acidentes de aeronaves”, disse o vice-ministro da aviação civil Joo Jong-wan. As penas descobriram os dois motores de vôo da Jeju Air, de acordo com relatos da mídia da Coréia do Sul, com uma greve de pássaros examinada como uma possível causa. A investigação do acidente foi obscurecida ainda mais quando o Ministério dos Transportes disse que as caixas pretas que contêm os dados de voo e os gravadores de voz da cabine para o voo Star pararam de gravar quatro minutos antes do desastre.