South Korea to overhaul some airports after Jeju Air crash

As autoridades sul-coreanas disseram na quarta-feira que vão mudar as barreiras de concreto usadas para navegação em alguns aeroportos do país após o acidente aéreo de Jeju que deixou 179 mortos. O Boeing 737-800 voava da Tailândia para Muan, no sudoeste, em 29 de dezembro, com 181 passageiros e tripulantes, quando pousou no aeroporto de Muan e explodiu em uma bola de fogo após colidir com uma barreira de concreto.

Foi o pior desastre aéreo já ocorrido em solo sul-coreano. Investigadores sul-coreanos e americanos ainda estão investigando a causa do acidente, que gerou luto nacional e memoriais em todo o país. A atenção concentrou-se em várias causas possíveis, mas foram levantadas questões sobre a razão pela qual a barricada de betão, conhecida como localizador e usada para ajudar os aviões a navegar nas suas aterragens, estava no final da pista.

O Ministério da Terra disse em comunicado que “uma inspeção especial de segurança revelou que são necessárias melhorias nos localizadores em sete aeroportos em todo o país”.

Estes incluem o Aeroporto Internacional de Muan e Jeju, um ponto turístico popular e o segundo maior aeroporto do país, depois de Incheon, que serve a capital Seul.

As medidas incluem “realocar as fundações no subsolo e substituí-las por estruturas leves de aço”.

Os montes de concreto existentes no Aeroporto Internacional de Muan serão completamente removidos e o localizador será “reinstalado usando estruturas frágeis”.

“Esta medida prioriza ações que requerem atenção imediata”, disse o Ministro dos Transportes, Park Sang-woo.

“Planejamos estabelecer medidas para melhorar a prevenção de colisões com aves e um plano de inovação em segurança da aviação através de mais pesquisas e análises”, disse ele.

No momento do acidente, o piloto alertou sobre a colisão com um pássaro antes de abandonar a primeira tentativa de pouso. O avião caiu em sua segunda tentativa quando o trem de pouso não conseguiu se estender. Penas foram encontradas em ambos os motores, de acordo com relatos da mídia sul-coreana, e uma colisão com pássaros está sendo examinada como uma possível causa.

De acordo com o ministério, um estudo abrangente das instalações de atração de aves ao redor dos aeroportos começou na segunda-feira como parte do “plano de melhoria da prevenção de colisões com aves”.

A investigação ficou ainda mais turva quando o Ministério dos Transportes disse que as caixas pretas contendo dados de voo e gravadores de voz da cabine do voo acidentado pararam de gravar quatro minutos antes do desastre. O Ministério da Terra disse no sábado que o período de encerramento no aeroporto de Muan foi prorrogado por mais três meses, até 18 de abril.