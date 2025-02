South Korea wants to rebuild aviation safety system after crash, fire incidents

A Coréia do Sul pretende reconstruir seu sistema de segurança da aviação do zero, informou o Ministério dos Transportes na terça -feira, lançando um novo comitê para melhorar as viagens aéreas no país que sofreu dois importantes incidentes de aviação por um mês.

“Para restaurar a confiança no sistema de segurança da aviação de nosso país, o governo fará um esforço determinado para reconstruir o sistema de segurança da aviação do zero”, diz o vice -ministro da Terra, Infraestrutura e Transporte de Baek Won -kuk, o Comitê, o Comitê, o comitê, comitê, comitê, comitê, comitê, comitê, comitê, comitê, comitê, comitê, comitê, comitê, comitê, comitê, comitê, disse a decisão do ministério.

O governo deve abordar a segurança da aviação como prioridade, acrescentou.

No desastre aéreo mais mortal do piso sul -coreano, um avião que pertence à companhia aérea econômica da Jeju Air caiu no aeroporto de Muan no país em 29 de dezembro, matando todos, exceto dois dos 181 passageiros e membros da tripulação a bordo.

Os restos de pato foram encontrados nos dois motores planos, de acordo com um relatório de pesquisa preliminar, que indica que os ataques de aves ocorreram antes do acidente. Os acidentes aéreos são quase sempre causados ​​por uma combinação de fatores, de acordo com especialistas.

Na semana passada, um avião de ônibus de Busan foi embrulhado em chamas no Aeroporto Internacional de Busan, enquanto o avião de aeronave de baixo custo preparado para sair e todos a bordo evacuados com segurança.

As autoridades sul -coreanas disseram quarta -feira que as barreiras de concreto usadas para navegação em alguns aeroportos em todo o país mudarão após o acidente de avião de Jeju, que deixou 179 pessoas mortas. Os pesquisadores da Coréia do Sul e os Estados Unidos ainda estão investigando a causa do acidente, o que causou o duelo nacional com monumentos comemorativos estabelecidos em todo o país.

O incêndio foi detectado pela primeira vez por uma anfitriã em um recipiente de bagagem na parte de trás do avião, disse air Busan. Pesquisas sobre as causas de ambos os incidentes estão em andamento. O comitê de 10 semanas incluirá especialistas no setor privado e analisará problemas, incluindo taxas de manutenção e uso de aeronaves nas companhias aéreas orçamentárias e a construção e operação do aeroporto.

Em resposta ao acidente de avião de Jeju, que viu a terra da barriga do avião, mas depois colidiu com um aterro concreto que apóia o equipamento de navegação além do final da pista de Muan, as autoridades já disseram que alterariam estruturas semelhantes em sete aeroportos de todo o país.