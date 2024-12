South Korean airport embankment in focus after deadly Jeju Air crash

Os destroços do avião da Jeju Air que derrapou na pista e caiu estão perto das marcas de derrapagem na pista do Aeroporto Internacional de Muan, em Muan, Coreia do Sul, em 30 de dezembro de 2024. “/>

A Coreia do Sul intensificou as investigações na terça-feira sobre a causa do acidente de avião doméstico mais mortal, enquanto a polícia corria para identificar as vítimas, enquanto as famílias dos mortos no acidente de avião da Jeju Air esta semana pressionavam por mais detalhes.

Todos os 175 passageiros e quatro dos seis tripulantes morreram quando o Boeing 737-800 pousou e derrapou na pista do Aeroporto Internacional de Muan no domingo, explodindo em uma bola de fogo ao colidir com um aterro que continha equipamentos de navegação.

Mas comentários no manual de operação do aeroporto, carregado no início de 2024, diziam que o aterro estava muito próximo do final da pista e recomendavam que a localização do equipamento fosse revista durante uma expansão planeada.

No entanto, um funcionário do Ministério dos Transportes disse que as autoridades teriam de verificar o documento antes de responder às perguntas.

Na segunda-feira, o presidente interino da Coreia do Sul, Choi Sang-mok, ordenou uma inspeção de segurança de emergência de todas as operações aéreas no país. A impaciência cresceu na terça-feira entre as famílias exaustas reunidas no aeroporto enquanto esperavam a libertação dos corpos dos seus entes queridos.

Um parente enlutado, Park Han-shin, disse que os corpos mantidos em congeladores foram preparados para serem transferidos para casas funerárias, mas o processo pode levar tempo, e ele pediu que outros fossem pacientes.

A Agência Nacional de Polícia afirmou estar a envidar todos os esforços para agilizar a identificação dos cinco corpos ainda desconhecidos, alocando mais pessoal e equipamentos como analisadores rápidos de ADN.

Um gravador de dados de voo “caixa preta” recuperado no local do acidente não tinha um conector chave e as autoridades estavam analisando como extrair seus dados, mas a recuperação dos dados do gravador de voz da cabine já começou, disse o ministério sobre os Transportes em sessões de informação.

As inspeções dos 101 B737-800 operados pelas companhias aéreas sul-coreanas terminariam em 3 de janeiro, embora o aeroporto permanecesse fechado até 7 de janeiro, acrescentou em comunicado.

Representantes do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) dos Estados Unidos, da Administração Federal de Aviação e da fabricante de aeronaves Boeing juntaram-se às investigações. Em comunicado, o NTSB disse que enviou três investigadores para ajudar, alguns especializados em fatores operacionais e aeronavegabilidade.

“Se precisarmos de mais especialistas, iremos enviá-los”, disse Jennifer Homendy, sua presidente, numa entrevista.

Os investigadores de acidentes estão considerando possíveis fatores, como colisões com pássaros e sistemas de controle desativados no avião devido à aparente pressa dos pilotos em tentar pousar logo após declararem emergência, disseram autoridades de bombeiros e transporte.

As autoridades também enfrentaram questões pontuais sobre as características do projeto do aeroporto, particularmente o grande aterro de terra e concreto próximo ao final da pista usado para equipamentos de navegação. O avião bateu no aterro em alta velocidade e explodiu em uma bola de fogo. Os corpos e partes deles foram jogados nos campos circundantes e a maioria dos aviões se desintegrou em chamas.

“Infelizmente, essa coisa foi a razão pela qual todos morreram, porque literalmente colidiram com uma estrutura de concreto”, disse à Reuters o capitão Ross “Rusty” Aimer, CEO da Aero Consulting Experts.

“Eu não deveria estar lá.”

Funcionários do Ministério dos Transportes disseram que a maioria dos aeroportos sul-coreanos foram construídos com base nas regras da Organização de Aviação Civil Internacional que recomendam uma área de segurança no final da pista de 240 m (262 jardas).

No entanto, uma lei nacional permite que a localização de algumas instalações seja ajustada dentro de um intervalo que não “afeta significativamente o desempenho da instalação”.

“Mas analisaremos se há algum conflito em nossos próprios regulamentos e conduziremos uma revisão adicional de nossos padrões de segurança aeroportuária”, disse Kim Hong-rak, diretor-geral de política de instalações aeroportuárias e de navegação aérea, em um briefing.

A Autoridade Federal de Aviação dos EUA usa padrões diferentes, acrescentou Kim.

O Manual de Operações do Aeroporto Internacional de Muan disse que o equipamento de navegação, chamado de “localizadores”, foi instalado muito perto do final da pista, ou a apenas 199 metros (218 jardas) do local do acidente.

O documento, preparado pela Korea Airports Corp e publicado em seu site, afirma que a autoridade aeroportuária deveria “revisar como garantir distância adicional durante a segunda fase da expansão do Aeroporto Internacional de Muan”.

Autoridades sul-coreanas disseram anteriormente que a estrutura estava a cerca de 250 metros do final da pista, embora uma plataforma pavimentada se estendesse além disso.

No entanto, o projeto da pista “não está absolutamente em conformidade” com as melhores práticas da indústria, disse John Cox, CEO da Safety Operating Systems e ex-piloto do 737, acrescentando que excluem quaisquer estruturas rígidas, como uma berma dentro da pista, pelo menos 300. m (330 jardas) do final da pista.

O vídeo mostrou que o avião parecia desacelerar e estar no controle quando saiu da pista, disse Cox. “Quando chega a esse ponto é que se torna uma tragédia.”