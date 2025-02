Southwest Airlines to slash 15pc of corporate jobs as part of cost-saving plan

A Southwest Airlines anunciou recentemente uma decisão sem precedentes para reduzir sua força de trabalho corporativa em aproximadamente 15 %, o que é equivalente a cerca de 1.750 posições, em um movimento estratégico para reduzir as despesas e melhorar a eficiência organizacional. Essa redução abrange 11 funções de liderança sênior, que representam 15 % da equipe sênior da empresa. O diretor executivo Bob Jordan descreveu isso como um momento fundamental nos 53 anos de história da companhia aérea, com o objetivo de transformar o sudoeste em uma organização mais fina e ágil.

Projeta -se que as demissões serão finalizadas em grande parte no final do segundo trimestre, com economias previstas de US $ 210 milhões no ano atual e US $ 300 milhões até 2026. Esses números excluem uma cobrança única esperada no primeiro trimestre de 2025, estimado entre US $ 60 milhões e US $ 80 milhões. Essa iniciativa faz parte do plano de negócios de três anos descrito anteriormente pelo Southwest, que inclui associações estratégicas, pacotes de férias e acordos de vendas, todos projetados para reforçar a lucratividade e fortalecer a posição financeira da empresa.

Esse desenvolvimento segue a recente nomeação do veterano da indústria de Tom Doxey como o novo diretor financeiro, acontecendo com Tammy Romo, que anunciou seus planos de aposentadoria em janeiro. Apesar de informar o quarto trimestre que excedeu as expectativas de Wall Street, atribuído a melhores taxas de ar e uma sólida demanda por viagens de férias, as ações da Southwest diminuíram em aproximadamente 10 % este ano. Por outro lado, concorrentes como a Delta Air Lines e a United Airlines sofreram aumentos de preços em relação às ações superiores a 7 %.

Historicamente, a Southwest Airlines tem orgulho de uma forte cultura de funcionários primeiro, mantendo um registro sem precedentes de qualquer permissão ou demissão involuntária. Mesmo durante períodos desafiadores, como as consequências dos ataques de 11 de setembro e a Grande Recessão, a companhia aérea conseguiu evitar demissões de massa e continuou a informar anos consecutivos de lucratividade, uma sequência única na história da aviação.

No entanto, as pressões financeiras atuais e a influência dos investidores ativistas levaram a empresa a fazer essas reduções significativas na força de trabalho, marcando uma mudança notável em suas práticas de trabalho de longa data.