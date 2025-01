Spain sets a new record with 94 million international tourists last year

Um recorde de 94 milhões de viajantes internacionais visitaram Espanha em 2024, no melhor ano para o turismo no país desde que os registos começaram, disse o ministro do Turismo na quarta-feira.

Foi o segundo ano recorde em Espanha desde 2019, um ano antes da pandemia da COVID-19 paralisar as viagens internacionais de lazer à medida que o turismo recuperava a nível mundial. O aumento das chegadas surge numa altura em que a crise imobiliária em Espanha colocou o alojamento turístico em destaque.

A Espanha é classificada como o segundo destino mais popular do mundo, depois da França, no Barômetro Mundial do Turismo da ONU. O número de visitantes estrangeiros em 2024 melhorou 10 por cento em comparação com o recorde de 2023, quando 83,5 milhões de pessoas visitaram o país, disse o ministro da Indústria e Turismo, Jordi Hereu.

As receitas provenientes de visitantes estrangeiros atingiram 126 mil milhões de euros (129,8 mil milhões de dólares) nos últimos 12 meses, 16 por cento mais do que os 108,7 mil milhões de euros (117 mil milhões de dólares) gastos em 2023, disse o ministro. O turismo é responsável por 12,3 por cento do produto interno bruto do país.

Espanha é um dos destinos de sol e praia mais populares, mas 32 por cento mais viajantes afirmaram ter visitado o país no ano passado por motivos culturais e as viagens culinárias aumentaram 28 por cento, em comparação com 2019, segundo o Ministério do Turismo.

As viagens fora dos meses de verão e o aumento da popularidade dos destinos interiores – além de Barcelona, ​​​​do Mediterrâneo e das Ilhas Canárias – têm sido as chaves da nova marca, afirmou o ministério. Além do tradicional mercado europeu, o setor turístico espanhol tem registado um aumento de visitantes provenientes dos Estados Unidos, América Latina e Ásia.

Muitos países estabeleceram novos recordes de turismo após a pandemia de COVID-19. No geral, as chegadas internacionais atingiram 98% dos níveis de 2019 entre Janeiro e Setembro de 2024, de acordo com o Barómetro da ONU.