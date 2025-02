Spanish tourist hotspot Malaga to ban horse-drawn carriages

Alguns turistas admiram o brilhante Mediterrâneo de sua carruagem puxada por cavalos no passeio no porto sul de Málaga, na Espanha, uma imagem postal cujos dias são numerados.

A cidade quer proibir as carruagens jogadas por cavalos de suas ruas este ano para proteger os animais após anos de crítica de comércio.

A decisão de seguir as etapas de outros pontos de acesso turísticos, como Roma e Chicago, consternou os visitantes, incluindo Anastasia, um chef que viajou da Grã -Bretanha.

“É realmente agradável, fiquei impressionado: ver Málaga como isso é completamente”, disse a mulher de 47 anos enquanto desmontava uma carruagem.

O turista britânico Robert concordou, expressando sua maravilha por sua viagem “incrível” com um cavalo “bonito”.

“Tenho certeza de que ajuda a cidade a atrair mais turistas”, acrescentou o proprietário de um negócio de 46 anos.

Os ativistas dos direitos dos animais criticam as carruagens jogadas por cavalos por turistas devido à tensão que deram aos animais, especialmente durante o calor do verão.

As temperaturas do verão em Málaga podem subir para 45 graus Celsius (113 graus Fahrenheit), disse Concordia Márquez, fundadora de um abrigo próximo chamado “Todos os cavalos do mundo” (todos os cavalos do mundo).

“Cavalos e cavalos jogados por cavalos precisam cobrir muita terra, ambos para chegar onde passam a noite, onde dormem e retornam ao local de trabalho”, acrescentou Márquez.

“Isso é desumano para fazer um cavalo funcionar como este”.

– preocupações de bem -estar animal –

O Conselho da Cidade de Málaga anunciou em 2015 que visava proibir as carruagens jogadas por cavalos de suas ruas até 2035, mas agora quer levar a proibição para este ano.

Os funcionários estão conversando com os detentores das últimas 25 licenças para chegar a um contrato.

“Negociamos há muito tempo, atendemos 99 % das demandas dos proprietários de carruagens”, disse à AFP Maria Trinidad Herndez.

“O que estamos procurando é bem -estar animal, mas também é o caso que costumava ter mais lugares para circular”, acrescentou.

“Com os trabalhos de construção que continuaram nos últimos 20 anos, quase não há parque e um pouco do passeio”.

As carruagens de cavalos não desaparecerão completamente: elas ainda serão permitidas como parte de festivais e tradições como a Feira Anual de Málaga em agosto.

“O que haverá são licenças municipais, a carruagem puxada por cavalos turísticos, que leva e paga como se fosse um táxi de rua”, disse Hernández.