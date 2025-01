SpiceJet expands services to Prayagraj for Maha Kumbh 2025 with new direct flights

A SpiceJet apresenta novos voos de Guwahati, Chennai e Hyderabad, juntamente com frequências aumentadas de Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Jaipur e Bengaluru para facilitar as viagens para o Maha Kumbh 2025. A SpiceJet anunciou o lançamento de voos especiais para Prayagraj para o Maha Kumbh 202555555, incluindo novos serviços diretos de Guwahati, Chennai e Hyderabad. Além destas novas rotas, a companhia aérea aumentará a frequência dos seus voos diários existentes para Prayagraj a partir de Deli, Mumbai, Ahmedabad, Jaipur e Bengaluru, oferecendo conectividade melhorada para o evento.

Os voos especiais de Chennai e Hyderabad operarão de 1 a 27 de fevereiro de 2025, enquanto os serviços de Guwahati operarão de 11 a 28 de fevereiro de 2025. Esses serviços são projetados para atender ao aumento da demanda durante o Maha Kumbh, garantindo complicações – viagens gratuitas para devotos que frequentam a maior congregação religiosa pública do mundo.

Debojo Maharshi, diretor de negócios da SpiceJet, disse: “A SpiceJet está comprometida em fornecer conectividade contínua aos passageiros que viajam para Prayagraj para o Maha Kumbh. Com voos diretos de Guwahati, Chennai e Hyderabad, juntamente com frequências aumentadas de Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Jaipur e Bengaluru, pretendemos tornar as viagens convenientes e acessíveis aos devotos em todo o país. “Estamos muito satisfeitos por desempenhar um papel no apoio às necessidades logísticas deste evento único.”

Os voos estão programados para oferecer a melhor experiência de viagem possível, com horários convenientes para acomodar as necessidades dos peregrinos que se dirigem ao evento sagrado. Os esforços da SpiceJet para melhorar a conectividade do Maha Kumbh refletem a dedicação da companhia aérea em apoiar importantes eventos culturais e espirituais.