A SpiceJet está pronta para reintroduzir seu primeiro avião Max Boeing 737 em operações em 29 de janeiro de 2025, marcando um momento crucial na estratégia de restauração da frota da companhia aérea. A operação deste plano, baseada em vários meses, revitalizará as capacidades operacionais da companhia aérea e a melhoria da eficiência.

Para acelerar a restauração de sua frota máxima, o SpiceJet tem sido associado à StandardAero Inc, uma manutenção, reparo e revisão líder (MRO) com sede nos Estados Unidos, bem como à CFM International, Inc., o fabricante da equipe original (OEM) Para motores LEAP-1B.

Como parte de seu abrangente plano de restauração de frota, o SpiceJet aponta Jeddah e Riad sem restrições operacionais. O baixo consumo de aeronave MAX oferece consumo reduzido de combustível, menores requisitos de manutenção e um melhor uso da aeronave, o que leva a uma economia de custos significativa e operações otimizadas.

Ao comentar sobre o desenvolvimento, Ajay Singh, presidente e diretor administrativo, SpiceJet disse: “O rendimento de nosso primeiro Boeing 737 Max do Boeing 737 é um momento de imenso orgulho e um marco importante para o SpiceJet. Sublinhe nosso compromisso inabalável de restaurar e melhorar a capacidade operacional de nossa frota. À medida que avançamos, continuamos a subir novos patamares, oferecendo serviço excepcional e aumentando o crescimento sustentável para nossos passageiros e partes interessadas.

Desde outubro de 2024, a SpiceJet expandiu sua frota com dez aviões adicionais, que compreendem três aeronaves anteriormente punidas e sete aviões recém -alugados. Essa expansão permitiu à companhia aérea melhorar sua rede com mais de 60 novos voos introduzidos nos últimos três meses, melhorando a conectividade e oferecendo aos viajantes uma gama mais ampla de opções.

O SpiceJet está configurado para nenhum terreno 10 aviões, incluindo quatro aeronaves Max Boeing 737, em meados de abril 2025, fortalecendo sua frota e a expansão das capacidades da rede. Esse movimento continua a incorporação de 10 aeronaves aéreas desde outubro de 2024 e visa melhorar a conectividade com mais de 60 novos vôos. O SpiceJet está comprometido com o crescimento e a excelência operacional.