SpiceJet to reintroduce 10 aircraft, boosting fleet and network expansion

A SpiceJet anunciou planos para desmantelar 10 aeronaves, incluindo quatro aeronaves Boeing 737 MAX, até meados de abril de 2025. Esta medida fortalecerá a frota da companhia aérea e melhorará sua capacidade operacional. A companhia aérea, que atualmente opera uma frota de 28 aeronaves, também devolverá algumas aeronaves aos arrendadores no mesmo período. Desde outubro de 2024, a SpiceJet adicionou 10 aeronaves à sua frota, incluindo três aeronaves anteriormente aterradas e sete novas aeronaves arrendadas.

Como parte de sua estratégia de expansão de rede, a SpiceJet introduziu mais de 60 novos voos nos últimos três meses, melhorando a conectividade e a oferta de serviços aos passageiros. A companhia aérea está focada em fortalecer a sua posição no mercado, oferecendo viagens aéreas confiáveis ​​e acessíveis.

Ajay Singh, presidente e diretor administrativo da SpiceJet, disse: “Nosso plano de retornar 10 aeronaves ao serviço até meados de abril é um reflexo do compromisso inabalável da SpiceJet com seu crescimento e excelência operacional. “A SpiceJet está num forte caminho para a recuperação e o crescimento e continuamos focados em fornecer viagens aéreas confiáveis ​​e acessíveis a milhões de indianos.”

Além da reintrodução de aeronaves, a SpiceJet assinou um acordo com a StandardAero Inc., uma MRO de motores com sede nos EUA, para a restauração de sua frota MAX em terra. Esta parceria segue colaborações bem-sucedidas com a CFM International e um locador importante, abrindo caminho para o retorno ao serviço de três aeronaves Boeing 737 MAX. Resoluções recentes com vários arrendadores importantes demonstram ainda mais o compromisso da SpiceJet com a estabilidade operacional e o crescimento a longo prazo.