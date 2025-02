SLCAP – Imagem 02 “/>

O Sri Lanka introduziu seu primeiro programa de embaixadores da Conferência do Sri Lanka (SLCAP), marcando um passo significativo para se tornar um principal destino global para eventos comerciais. Esta iniciativa pioneira é apresentada em colaboração com a Cinnamon Hotels & Resorts, o Escritório de Convenções do Sri Lanka (SLCB) e a Srilanka Airlines, que visam melhorar a posição do Sri Lanka em reuniões internacionais, incentivos, conferências e exposições (MICE).

Realizada no início deste mês, o programa foi adornado pelo honorável ministro de Relações Exteriores de Relações Exteriores, Emprego e Turismo, Vijitha Herath e Fishil Gopinath, CEO da Associação Internacional do Congresso e da Convenção (ICCA). O SLCAP incentiva os profissionais e líderes da associação local a atuar como embaixadores, defendendo o Sri Lanka como principal local para conferências internacionais.

Com 25 embaixadores já a bordo, o programa foi projetado para identificar líderes influentes em vários campos que podem ajudar a levar os principais eventos globais ao Sri Lanka, promovendo ainda mais a infraestrutura e o desenvolvimento econômico dos ratos do país.

Mikael Svensson, CEO da Cinnamon Hotels & Resorts, expressou o orgulho da empresa para apresentar a iniciativa, juntamente com seus parceiros, para promover as ofertas únicas do Sri Lanka ao mundo. “Com a adição da vida de canela na cidade dos sonhos, o Sri Lanka, que pode acomodar até 5.000 delegados, nosso objetivo é consolidar o país como o centro de referência da região para eventos comerciais”, disse ele.

Dheera Hettiachchi, presidente do Escritório de Convenções do Sri Lanka, destacou o potencial da iniciativa de contribuir com importantes benefícios econômicos e sociais para o país, consolidando ainda mais o local do Sri Lanka no mapa dos ratos globais. Richard Nuttall, CEO da Srilankan Airlines, acrescentou que o apoio da companhia aérea para fornecer conectividade logística melhoraria o apelo do Sri Lanka como um destino de conferência de primeiro nível.

Através do SLCAP, os embaixadores desempenharão um papel ativo na promoção do Sri Lanka, prepararão ofertas para conferências internacionais e garantirão que o país mantenha a sustentabilidade e a inclusão social na indústria de ratos. Essa colaboração visa posicionar o Sri Lanka como um destino ideal e competitivo para eventos comerciais, com o potencial de gerar um impacto econômico duradouro para as indústrias e turismo locais.