SriLankan Airlines launches AI-powered chatbot ‘Yaana’

Planejo minha viagem usando um chatbot ai no meu tablet enquanto espero no aeroporto. Yaana me ajuda a encontrar as melhores opções de voo e hotel. “/>

A Srilankan Airlines apresentou ‘Yaana’, um chatbot inovador com motor de IA projetado para revolucionar as interações de passageiros e aumentar o atendimento ao cliente. Desenvolvido em colaboração com a CodeGen International (Pvt) Ltd., Yaana aproveita a vantagem da inteligência artificial (IA) e do processamento de linguagem natural (PNL) para ajudar com uma ampla gama de consultas de clientes. O chatbot agora está ao vivo no site corporativo da companhia aérea, que oferece um serviço mais eficiente e personalizado aos passageiros. Chamara Perera, chefe de tecnologia da informação do Grupo na Srilanka Airlines, compartilhou sua emoção sobre o novo avanço: “Yaana apresenta uma IA de assistente virtual generativa com IA alimentando-se com a AI Food pela tecnologia GPT-4. Ele está equipado com recursos sofisticados de recuperação que melhoram as interações com os clientes e resolvem rapidamente as consultas.

O sistema usa uma estrutura de conversação e algoritmos personalizados, garantindo que os passageiros recebam respostas rápidas, precisas, com empatia e contextualmente. Para as referências cruzadas de vários documentos de política e conjuntos de dados reais, incluindo cronogramas de voo, a Yaana fornece aos passageiros informações confiáveis ​​e personalizadas.

Desde que ele foi, Yaana já lidou com quase 12.000 consultas com notável eficiência, resolvendo 88 % delas. Dimuthu Tennakoon, chefe de vendas e distribuição mundial da Srilanka Airlines, destacou a escalabilidade e o potencial do sistema: “Esperamos que já gerencie seu volume atual cinco vezes. Com a disponibilidade 24 horas, 7 dias por semana, atualizações reais de tempo durante interrupções, o Guia de Reserva Simplificado e a Assistência Personalizada para Consultas complexas, Yaana melhorará significativamente o atendimento ao cliente em cada estágio da viagem de passageiros.

O Chatbot é inestimável durante interrupções não planejadas de voo, o que ajuda os passageiros a encontrar opções alternativas de viagem com rapidez e eficiência. Disponível em todo o mundo, a Yaana também admite vários idiomas, o que a torna uma ferramenta acessível para a diversificada base global de clientes da Srilanka Airlines. Este passo em frente demonstra o compromisso da Srilaanka Airlines de aproveitar a tecnologia para melhorar a experiência geral do passageiro.