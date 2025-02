Sterling Holiday resorts reports strongest-ever quarter performance in Q3 FY25

A Sterling Holiday Resorts relatou seu desempenho trimestral mais forte no terceiro trimestre do ano fiscal de 2015, marcando um marco significativo em seus 18 trimestres consecutivos de crescimento lucrativo. Tradicionalmente, o primeiro trimestre tem sido o trimestre mais forte da empresa, mas o terceiro trimestre do EF25 excedeu esse desempenho devido ao saldo bem -sucedido do portfólio e à expansão estratégica de sua rede turística.

A receita da empresa cresceu 12 % -em um ano (interanual), atingindo INR 1.389 milhões. O EBITDA viu um aumento de 14 %, com uma margem de EBITDA de 38,8 %, e o EBIT cresceu 13 % no ano, o que reflete a força contínua das operações e iniciativas de crescimento estratégico da empresa.

Vikram Lalvani, MD e CEO da Sterling Holiday Resorts, comentou: “Sterling viu o trimestre mais forte de sua história. Os resultados indicam a força crescente da libra esterlina, tornando -se a marca preferida para um número crescente de clientes e estão na parte de trás de uma sala com uma forte demanda por férias, juntamente com o aumento da oferta através de nossa expansão ativa dos resorts. ”

Atualmente, o portfólio da Sterling abrange 48 locais com 57 centros turísticos, hotéis e retiradas em segmentos de alta qualidade, médio, luxo e de supercala. A empresa continuou sua expansão com o lançamento de três novos resorts: Sterling Lontano Waterfront Wayanad (Kerala), Sterling Brookstone Coorg (Karnataka) e Sterling Bagh Ranthambore (Rajasthan). Em média, a Sterling lançou um resort por mês nos últimos 18 meses e mantém um sólido portfólio de destinos adicionais.

O segmento de alimentos e bebidas da empresa também demonstrou um crescimento impressionante, com um aumento de 20 %, atribuído à adição de diversas e experimentais opções gastronômicas em seus resorts.

Na data (YTD), a Sterling alcançou um crescimento de 14 % nas receitas, totalizando INR 3.842 milhões e um aumento de 35 % no EBITDA.

De acordo com seu compromisso com a sustentabilidade, a Sterling lançou sua iniciativa ESG, Sterling Sankalp, que inclui iniciativas como bombas de calor de baixo consumo, conversores de resíduos orgânicos para gerenciamento de resíduos e sistemas de reciclagem de água e sistemas de coleta de água em vários de seu turista centros. Essas medidas refletem a dedicação contínua de Sterling à responsabilidade ambiental.