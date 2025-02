Stricter student visa rules likely to impact number of Indian students choosing Australia for higher education

Mesmo quando os estudantes indianos começam os preparativos para viagens educacionais ao exterior no final deste ano, houve algumas mudanças significativas nas políticas, nos últimos meses, em vários destinos que afetarão a escolha de campi estrangeiros.

Austrália, que emergiu uma educação favorita no exterior com uma estimativa de 1.18.109 estudantes indianos em 2024; Ele anunciou planos de mudança significativos em sua política de visto de estudantes no ano passado, que provavelmente são considerados por estudantes indianos. O governo australiano planejava limitar o número de estudantes internacionais, incluindo estudantes indianos, com 270.000 até 2025, limitando efetivamente o registro de estudantes estrangeiros em universidades e cursos. Embora o limite dos vistos dos alunos ainda não tenha sido imposto; Muitos especialistas em educação no exterior acham que uma política mais rigorosa de visto de estudante certamente poderia estar em cartões do governo australiano.

“O governo australiano está atualmente avaliando vários fatores para manter uma abordagem equilibrada para as políticas de registro e imigração de estudantes internacionais. Embora existam discussões sobre possíveis limites, enfatizamos que nossa universidade continua comprometida em fornecer um ambiente estável e aconchegante para todos os estudantes internacionais. Continuamos a ver um forte interesse dos estudantes indianos na busca de sua educação na Austrália. Incentivamos futuros estudantes a se manter atualizados por meio de canais oficiais sobre qualquer mudança nas políticas de imigração “, diz Ravneet Pawha, vice -presidente (Compromisso Global) e CEO (Sul da Ásia), Universidade de Deakin, que tem campus na Austrália. Hay Apresensesa Que Un Límite Vistos de estudiantes e las políticas de inmigración más duras Podrían EntreGar Pronto Australia Dos estudantes dos estudantes, ainda não foi anunciado, mas o zumbido entre todas as instituições e seus representantes é que ele estará em vigor após as eleições federais na Austrália. de estudantes estrangeiros não serão necessários. Austrália “, diz Sukil Sukhwani, diretor da empresa de consultoria de educação no exterior, Edwise International. O governo australiano lançou uma nova política sobre os vistos de estudantes no ano passado, chamou o requisito de estudante genuíno (GS) para substituir o requisito temporário anterior (GTE). A nova política enfatiza a importância da intenção genuína de estudar.

Os requisitos do sistema GS incluem que os candidatos a um visto de estudante devem ser um candidato genuíno; Fique como estudante e pode mostrar um entendimento de que estudar na Austrália é o principal motivo do seu visto de estudante. Avaliações mais exaustivas e rigorosas dos pedidos de visto dos alunos no novo sistema foram informados e há preocupações na Índia sobre mais rejeições para estudantes indianos que solicitam estudar em universidades australianas.

“Enquanto mudanças recentes nas políticas de visto australiano introduziram alguns ajustes, os estudantes indianos continuam a ver a Austrália como um destino líder no ensino superior. Os padrões do idioma inglês foram atualizados, com o requisito de pontuação do IELTS que aumenta para 6,0 para vistos de estudante e 6,5 para vistos de pós -graduação temporários, incentivando os alunos a fortalecer seu domínio do idioma. Além disso, os refinamentos para a elegibilidade do visto de pós -graduação temporários (TGV) e restrições a inscrições simultâneas nos primeiros seis meses do AIM focada na acomodação de estudantes globais. A Austrália também reflete o compromisso da Austrália de manter altos padrões educacionais.

Enquanto muitos candidatos a vistos da Índia enfrentam maior escrutínio sob o novo sistema GS com relatos de uma alta taxa de rejeição; Algumas das principais universidades da Austrália estão agora implementando seus próprios controles e verificações rigorosos para garantir que registrem estudantes genuínos que cumpram os critérios de admissão. “Essa abordagem nos ajuda a manter a integridade do nosso corpo discente. Embora reconheçamos as preocupações em torno das rejeições de Visa, não vimos um impacto significativo no interesse dos estudantes indianos que desejam estudar em nossa universidade. Continuamos apoiando possíveis alunos com orientação e recursos claros durante todo o processo de inscrição ”, diz Pawha, da Universidade de Deakin.

Nos últimos anos, encontrar casas adequadas durante seus estudos surgiu uma consideração importante para os estudantes indianos na Austrália. “Apesar do aumento dos preços, o planejamento cuidadoso pode ajudar a garantir casas adequadas. O apoio institucional é crucial para orientar os alunos por meio de processos de moradia e visto, garantindo que a Austrália continue sendo um destino solicitado “, diz Arora. Ele acrescenta que há uma demanda crescente de estudantes indianos que vão à Austrália para acomodação para acomodação para acomodações para estudantes especialmente projetados (PBSA). Austrália em 2024. “Muitos estudantes indianos optam por aluguel particular com custos de aluguel que variam de acordo com a cidade.

Tanto o governo australiano quanto as autoridades da universidade na Austrália começaram a enfrentar ativamente os desafios habitacionais para estudantes internacionais. “Dedicamos a ajudar os alunos a encontrar acomodações adequadas e fornecer vários recursos para ajudá -los a navegar nas opções. Embora a disponibilidade de moradias seja uma consideração importante para muitos estudantes, as instituições educacionais da classe mundial na Austrália, várias experiências culturais e fortes oportunidades de emprego após a graduação continuam a atrair estudantes internacionais. Incentivamos os alunos a explorar diferentes soluções habitacionais, incluindo caixas administradas pela universidade e aluguel privado ”, disse Pawha.