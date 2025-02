Substantial rise in religious tourism to Ayodhya after construction of Ram temple: Govt

Houve um “aumento substancial” no turismo religioso para Ayodhya após a construção da RAM e o número total de visitantes do distrito aumentou de mais de 60 lakh em 2020 para mais de 16 milhões de rúpias em 2024, informou o governo em Segunda -feira, Parlamento na segunda -feira. O veredicto da Suprema Corte de novembro de 2019 invadiu o caminho para a construção de um templo de Ram na cidade sagrada em Uttar Pradesh.

“De acordo com as informações recebidas do governo do estado de Uttar Pradesh, há um aumento substancial no turismo religioso para Ayodhya após a construção de Ram Mandir. De acordo com as estatísticas turísticas de Ayodhya, o número total de visitantes do distrito aumentou de de 6.022.618 em 2020 a 164.419.522 em 2024 “, disse o ministro do Turismo de La Unión, Gajendra Singh Shekhawat, em uma resposta por escrito a uma consulta.

Foi perguntado se o governo adotou alguma medida para o rejuvenescimento de locais religiosos para aumentar o turismo no país.

A cerimônia de consagração no templo ocorreu em 22 de janeiro do ano passado, quando o templo foi parcialmente construído e o trabalho está em andamento para concluir toda a estrutura sob confiança: Shri Ram Janmbhoomi Terth Kshetra.

Um grande número de devotos visitou o templo logo após se abrir ao público.

Ao resolver uma questão frenética que remonta a mais de um século, o Tribunal Superior de um veredicto histórico apoiou a construção de um RAM para uma confiança no local tocada em Ayodhya e decidiu que um terreno alternativo de cinco acres deve ser encontrado uma mesquita Na cidade de Uttar Pradesh.

Shekhawat também disse que o Ministério do Turismo, sob o ‘rejuvenescimento da peregrinação e o esquema espiritual de impulso da herança’ (Prashad), fornece assistência financeira aos governos estaduais e administrações do território sindical para o desenvolvimento da infraestrutura turística destinada à peregrinação e à peregrinação e herança.

“Um total de 47 projetos foram sancionados em 27 estados/UT com um custo estimado de INR 1594,40 milhões de rúpias”, disse ele.

Em resposta a outra consulta, disse o ministro da União, conforme relatado pelo Ministério da Defesa, o pedido de Ranbhoomi e a iniciativa Bharat Ranbhoomi Darshan foram lançados para abrir áreas de importância histórica e valor para os cidadãos da Índia, o que isso significa o sacrifício feito por pessoas nas forças armadas indianas.

Em sua resposta, ele também compartilhou os detalhes do estado dos sites “77 Shaurya Gantavya”, que fazem parte da iniciativa Bharat Ranbhoomi Darshan, um projeto que busca promover o turismo no campo de batalha.

