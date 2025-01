Suspect in deadly New Orleans vehicle attack was 13-year US army veteran

Shamsud-Din Jabbar, o texano de 42 anos acusado de bater um caminhão contra foliões do Dia de Ano Novo em Nova Orleans, serviu no Exército dos EUA por 13 anos, incluindo uma missão no Afeganistão.

Novos detalhes sobre o passado de Jabbar compartilhados pelos militares na noite de quarta-feira ajudaram a pintar um retrato do homem que as autoridades dizem ter matado pelo menos 15 pessoas.

Autoridades federais e locais de Nova Orleans disseram que Jabbar não agiu sozinho e que procuram cúmplices. O FBI disse que Jabbar tinha uma bandeira do Estado Islâmico em seu caminhão e que a agência está tratando o ataque como um possível ato de terrorismo. O Estado Islâmico, ou EI, é um grupo militante muçulmano sunita que realizou ataques em todo o mundo.

Jabbar serviu no Exército como especialista em recursos humanos e tecnologia da informação de 2007 a 2015. Em seguida, ingressou na Reserva do Exército como especialista em TI até 2020, ocupando o posto de sargento ao final do serviço, segundo um oficial do Exército.

Shamsud-Din Jabbar. Foto: AP

Jabbar foi enviado ao Afeganistão de fevereiro de 2009 a janeiro de 2010, disse o funcionário.

Além de servir nas forças armadas, Jabbar já havia se alistado na Marinha em agosto de 2004 sob um programa de entrada retardada, mas foi dispensado um mês depois, disse um oficial da Marinha à Reuters.

Os registros corporativos mostram que Jabbar se envolveu em vários empreendimentos comerciais nos últimos anos.

Em um vídeo promocional de uma imobiliária postado no YouTube em 2020, um homem com o mesmo nome do suspeito disse que seu tempo no exército lhe ensinou a importância de um ótimo serviço e de levar tudo a sério.

“Peguei essas habilidades e as apliquei em minha carreira como corretor imobiliário, onde sinto que o que realmente me diferencia dos outros corretores é minha capacidade de ser um negociador feroz”, disse ele, incentivando os clientes a ligar para ele.

No vídeo, o homem se apresentou como gerente da Blue Meadow Properties LLC, uma empresa com sede no Texas cuja licença expirou em 2022. Ele foi registrado como corretor de imóveis por quatro anos, até fevereiro de 2023, mostram os registros.

Ele disse que nasceu e foi criado em Beaumont, Texas.

Os registros on-line do tribunal criminal do Texas mostram que Jabbar cometeu crimes relativamente menores no passado, incluindo roubo por contravenção e dirigir com carteira inválida antes do serviço militar.

O jornal New York Times relatado Ele foi divorciado duas vezes. Em 2022, durante o segundo divórcio, ele teria escrito um e-mail reclamando que precisava resolver o divórcio porque, caso contrário, não teria condições de pagar o pagamento da casa.

Dwayne Marsh, o novo marido da segunda ex-mulher de Jabbar, Nakedra Charrlle, disse que Jabbar se converteu ao Islã em algum momento, informou o New York Times. Mais recentemente, o comportamento de Jabbar tornou-se errático, disse ela, levando o casal a parar de permitir que Jabbar passasse tempo com as filhas que dividia com Charrle.