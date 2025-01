SVPI Airport, managed by Adani, sees double-digit growth in passenger, cargo numbers in Q3

O Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel (SVPI), administrado pela Adani Airport Holdings Limited (AAHL), relatou na terça-feira um crescimento de dois dígitos no número de passageiros durante o terceiro trimestre (3º trimestre) do EF25. “/>

Mais de 3,5 milhões de passageiros voaram de e para o aeroporto, um aumento de mais de 18% em relação aos 3 milhões do ano anterior (T3AF24). Os movimentos de tráfego de aeronaves (ATM) também tiveram um aumento de 15%, com o aeroporto SVPI gerenciando mais de 27.000 ATMs durante o trimestre de outubro a dezembro.

No dia 22 de dezembro, o Aeroporto SVPI registou 44.253 movimentos de passageiros com 324 ATMs, o maior do exercício em curso, seguido de 13 e 12 de dezembro, onde o aeroporto serviu 43.881 com 318 ATMs e 43.408 passageiros com 325 ATMs, respetivamente. de acordo com o aeroporto SVPI, uma subsidiária da Adani Enterprises Ltd.

O Aeroporto de Ahmedabad viu infraestrutura, inovação e acréscimos de destino, incluindo ampliação da sala de check-in do Terminal 2, serviço de transporte elétrico entre terminais, dispensadores de cupons Wi-Fi para viajantes com cartões SIM não indianos, novos voos para Da Nang, Guwahati, Dimapur Thiruvananthapuram, Kolhapur e Kuwait, e frequências adicionais para Kochi e Calcutá.

Em dezembro, o Aeroporto de Ahmedabad foi o único aeroporto da Índia reconhecido pelo seu compromisso excepcional com a conservação de energia ao ganhar um prestigiado Certificado de Mérito nos Prémios Nacionais de Conservação de Energia (NECA) 2024, organizados pelo Gabinete de Eficiência Energética do Ministério da Energia. de acordo com a empresa.

Afirmou ainda que com a gestão de várias companhias aéreas internacionais, o número de cargas registou um crescimento significativo de 17 por cento no terceiro trimestre face ao mesmo período do exercício anterior.

O Aeroporto SVPI movimentou mais de 17,9 mil milhões de toneladas (MT) de carga, incluindo mais de 1.850 MT de carga internacional, o que registou um aumento de mais de 300 por cento em relação aos números do terceiro trimestre do exercício financeiro.

Aproveitando a experiência do Grupo Adani em centros de transporte e logística, a AAHL pretende conectar as principais cidades da Índia através de um modelo de centro estratégico. Isto, juntamente com uma profunda compreensão das necessidades modernas de mobilidade, alimenta a visão da AIAL de estabelecer o Aeroporto de Ahmedabad como a principal porta de entrada para o tráfego de passageiros e carga no oeste da Índia.