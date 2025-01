Taiwan introduces new visa programs to attract skilled Indian workers

Taiwan está a introduzir dois novos programas de vistos para atrair trabalhadores indianos qualificados para preencher cargos em setores-chave como tecnologia, engenharia e muito mais. A iniciativa do governo de Taiwan visa dar resposta à crescente procura de profissionais qualificados e reforçar a sua força de trabalho para apoiar o desenvolvimento económico.

O primeiro programa, o Job Seeker Visa, permite que cidadãos indianos entrem em Taiwan e busquem oportunidades de emprego em sua área de atuação. Este visto oferece a oportunidade de explorar o mercado de trabalho local antes de se comprometer com um cargo de longo prazo. É uma opção atraente para quem deseja avaliar o cenário profissional em Taiwan e, ao mesmo tempo, considerar possíveis mudanças de carreira.

O segundo programa, o Taiwan Employment Gold Card, oferece um pacote mais abrangente para profissionais altamente qualificados. O Cartão Gold, que combina visto, autorização de trabalho e autorização de residência, foi desenvolvido para facilitar aos melhores talentos, empreendedores e especialistas viver e trabalhar em Taiwan.

Oferece flexibilidade de longo prazo com validade de até três anos e é renovável para quem deseja prolongar sua estadia. O Cartão Gold é especialmente atraente para pessoas que desejam se estabelecer em Taiwan e contribuir para o seu crescimento económico.

Ambos os programas de vistos fazem parte dos esforços de Taiwan para fortalecer a sua força de trabalho, atraindo talentos internacionais. O país está apostando em setores onde há grande demanda por profissionais qualificados, como tecnologia da informação, engenharia e pesquisa e desenvolvimento. Para as pessoas interessadas nessas oportunidades, mais informações sobre requisitos de visto e processos de solicitação podem ser encontradas nos sites oficiais. do Gabinete de Assuntos Consulares de Taiwan e do Conselho de Desenvolvimento Nacional. Esses recursos oferecem diretrizes detalhadas para a solicitação do Taiwan Job Seeker Visa ou do Taiwan Employment Gold Card.