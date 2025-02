Taiwan sees 20% growth in Indian visitor arrivals from Jan-Oct 2024

O setor de turismo de Taiwan continua seu ressurgimento subsequente, com visitantes da Índia que registram um aumento significativo de 19,46 % durante os primeiros dez meses de 2024. De acordo com os dados mais recentes da administração do turismo de Taiwan (TTA), um total de 31.766 viajantes indianos dos índios visitaram Taiwan entre janeiro e outubro de 2024, marcando uma subida robusta de 26.591 visitantes registrados durante o mesmo período em 2023.

As chegadas internacionais a Taiwan também subiram para 6.206.267 visitantes de janeiro a outubro de 2024, o que reflete um crescimento de 24,55 % em comparação com 4.983.081 chegadas internacionais durante os meses correspondentes em 2023. exceder 38.000, embora seja projetado que o número geral de visitantes internacionais atinja cerca de 7,5 milhões no final do ano. Taiwan registrou 6,48 milhões de chegadas internacionais em 2023.

Paul Shih, diretor do escritório da TTA em Cingapura, enfatizou o crescimento crescente da Índia: “A Índia é nosso mercado líder no sul da Ásia em termos de números e despesas de visitantes. Nossas iniciativas de marketing focadas, incluindo estradas comerciais, exposições de viagens, mídia e mídia e viagens de familiarização e viagens de familiarização.

Paul Shih foi nomeado diretor do Escritório de Cingapura da Administração de Turismo de Taiwan, responsável pelos principais mercados, incluindo Índia, Austrália, Nova Zelândia, Cingapura e Oriente Médio. O Shih pretende melhorar a visibilidade global de Taiwan através da campanha “Waves of Wonder” e aumentar o crescimento no turismo de lazer, negócios e ratos nessas regiões.

Shih destacou a atração única de Taiwan: “Taiwan oferece um valor incrível para os viajantes. Apesar do tamanho compacto de pouco mais de 36.000 quilômetros quadrados e sua densa população de 23 milhões, Taiwan diz aos templos tradicionais, vida noturna vibrante para as emocionantes aventuras ao ar livre, oferece uma viagem incomparável experiência. ” O impressionante crescimento no número de visitantes indianos consolida a posição da Índia como o principal mercado no sul da Ásia e um dos principais mercados da nação da ilha em todo o mundo. O crescimento das viagens de saída em 2024 é estimado em 10 a 11 %, a viagem a Taiwan quase dobrou esse ritmo, crescendo quase 20 % ”, disse Shih.

Na tentativa de fortalecer ainda mais a atração turística de Taiwan, a TTA lançou uma campanha global de posicionamento da marca, ‘Taiwan – Waves of Wonder’. Projetado para envolver viajantes em todas as estações, a iniciativa procura aumentar a demanda, acelerar o turismo recebido e revitalizar completamente o setor. Com um objetivo ambicioso de 10 milhões de chegadas de turistas internacionais, Taiwan está pronto para mais um ano de forte crescimento no turismo global.